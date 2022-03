Home Daybreak Apple Wieso Updates Geld kosten sollten | MacBook mit OLEDs? | Apple TV+-Original bekommt Bonusmaterial – Daybreak Apple

Wieso Updates Geld kosten sollten | MacBook mit OLEDs? | Apple TV+-Original bekommt Bonusmaterial – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple bietet den Entwicklern noch immer keine Möglichkeit, Updates am Mac kostenpflichtig zu verteilen. Die Verbraucher finden das gar nicht schlecht, die Entwickler aber schon – ein klassischer Interessenkonflikt. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Der Mac App Store ist in vielem genau wie sein Pendant am iPhone. Das schließt auch die Updates mit ein: Die sind immer und grundsätzlich kostenlos. Es ist überhaupt nicht möglich, kostenpflichtige Updates über den App Store zu verteilen. Was am iPhone vielleicht noch nachvollziehbar ist, kann am iPad schon problematisch werden, am Mac entsteht hier ein großes Problem für die Entwickler, das nicht zuletzt auch den Trend hin zu immer mehr Abos weiter vorantreibt.

Wäre es nämlich schon früher möglich gewesen, Updates zu reduzierten Preisen zu verteilen, hätten sich Abos vielleicht nicht auf so breiter Front durchgesetzt, nun sind Abos aber vor allem gut für Apple. Der Verbraucher freut sich zwar zunächst, die meisten werden noch immer von dieser Kostenlos-Kultur getrieben, dass er am Ende sogar mehr zahlt, erschließt sich ihm wohl in den seltensten Fällen. Und die Entwickler? Die sind sauer und meiden den Mac App Store, hier dazu mehr.

Das MacBook könnte auch mit OLEDs kommen

Apple bietet sein MacBook Pro in der aktuellen Fassung mit Mini-LED-Display an, doch eine weitere Displaytechnik könnte im Mac Einzug halten: OLEDs. Über ein iPad mit OLEDs wurde immer wieder diskutiert, ebenso über OLED-Macs, 2025 könnte es so weit sein, hier dazu weitere Details.

Neues Bonusmaterial zu Apple TV+

Apple versucht schon länger, seine Serien auf Apple TV+ mit begleitenden Crossmedialen Inhalten zu pushen, und jetzt wieder: Ein Buch wurde in Apple Bücher eingestellt, um einen recht erfolgreichen Titel zu begleiten, hier dazu mehr.

Einige Updates vorgestellt

Und in der neuesten Ausgabe des AppSalat stellen wir einige Updates für oft genutzte Apps vor, hier geht es lang für die Details.

Damit darf ich mich für heute verabschieden und wünsche euch einen entspannten Start in die Woche.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!