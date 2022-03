Home Deals AirPods Pro und AirPods 3 gerade im Angebot

AirPods Pro und AirPods 3 gerade im Angebot

Die AirPods haben in einem lange verstaubten Markt ordentlich Bewegung gebracht und so gibt es mittlerweile diverse true wireless In-Ears, die richtig gut sind. Wer jedoch neben dem Klang Wert auf die Integration in das Öko-Systems wert legt, kommt um die AirPods nicht herum. Gut, dass es hier heute zwei Angebote gibt.

AirPods Pro und AirPods 3 im Angebot

Optisch unterscheiden sich die AirPods Pro und die AirPods 3 nur unwesentlich voneinander, zudem unterstützen beide Modelle Spatial Audio. Darüber hinaus gibt es aber einige Unterschiede. Wer den Transparenz-Modus oder ANC haben möchte, muss zu den AirPods Pro greifen. Dafür gibt es aber eine etwas geringere Akkulaufzeit und man verzichtet auf den adaptiven Equalizer.

Alternativen

Wer nicht so viel Gels ausgeben will, sollte sich die ear(1) von Nothing ansehen, dazu kommt in den nächsten zwei bis drei Wochen ein Produktcheck. Ansonsten können wir das jeweilige Modell von Sony und Libratone empfehlen:

Auch Modelle von Beats im Angebot

Das ist ein Update: Uns ist nun aufgefallen, dass auch verschiedene Modelle von Beats gerade teilweise signifikant reduziert sind. Folgende Modelle könnt ihr gerade günstiger abstauben:

