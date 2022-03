Home Apps AppSalat AppSalat: Aktualisierungen für Slack, WaterMinder und Tripsy

Es gibt wieder spannende App-Updates, worüber es sich zu berichten lohnt. Was in Slack am iPad, WaterMinder und Tripsy neu ist, lest ihr in diesem AppSalat.

Slack am iPad mit neuem Layout

Die Slack-App am Apple-Tablet erhielt einen neuen Anstrich. Das Layout von dieser ist nun mehr an das der Desktop- und Web-App angelehnt. Die Liste aller Workspaces sieht man in einer kleinen Spalte ganz links, rechts davon ist eine Übersicht mit allen Kanälen und Direktnachrichten. Während man bisher zwischen diesen beiden Auflistungen wischen musste, sind ab sofort beide auf einmal sichtbar. Diese Änderung sorgt dafür, dass die iPad-Version der Chat-App weniger als eine aufgeblasene Smartphone-App wirkt.

WaterMinder 5.1: Neu gestaltete Apple-Watch-App und mehr

Die Aufnahme von ausreichend Flüssigkeit am Tag ist wichtig, allerdings ist es nicht immer so einfach, dem Ganzen auch wirklich nachzukommen. Eine App, welche euch dabei hilft, ist WaterMinder. Mit Version 5.1 wurde die App für die Apple Watch komplett umgebaut, außerdem gibt es einige Änderungen in der iPhone- und iPad-App.

Die Variante der App auf der Watch wirkt jetzt etwas mehr so wie die für das iPhone und das iPad. So brachte der Entwickler unter anderem die Grafik eines Menschen, welcher sich immer weiter mit Wasser füllt, je näher man seinem Trinkziel kommt, erstmals auf die Uhr. Zusätzlich dazu gibt es für die Ansicht zum Eintragen von getrunkenen Flüssigkeitsmengen ein paar visuelle Anpassungen.

Zum Schluss ist noch ein neues Feature für die iPhone-App erwähnenswert. Dort wird jetzt über die vorher erwähnte Fortschrittsanzeige eine gepunktete Linie gezeigt, welche angibt, wie viel man zur aktuellen Uhrzeit schon getrunken haben sollte.

Tripsy 2.10: Webvorschau und mehr

Der Sommer naht und somit steht bei vielen bereits die Urlaubsplanung an. Je nach Umfang einer Reise können dabei sehr viele Informationen und Unterlagen zusammenkommen. Tripsy ist eine App, welche bei der Aufbewahrung von allen für den Urlaub wichtigen Dingen hilft. Mittlerweile kam Version 2.10 von Tripsy heraus. Schauen wir uns an, was das Update mit sich bringt.

Mit der neuen Aktualisierung ist es nicht mehr notwendig, dass Personen, mit denen Reisedaten geteilt werden müssen, ebenfalls die App installieren müssen. Fortan gibt es nämlich die Option, einen Link zu einer Webseite zu erstellen, welche alle Eckdaten zu einem Trip auflistet. Das ist besonders auch dann praktisch, wenn die andere Person kein Apple-Gerät besitzt.

Eine praktische Funktion von Tripsy ist Tripsy Automation. Diese ist dafür zuständig, dass an die App gesendete Reservierungen gescannt und die darin enthaltenen Daten automatisch an der richtigen Stelle in der App gespeichert werden. Da das technisch gesehen unter manchen Umständen nicht immer ordnungsgemäß funktionieren kann, werden die weitergeleiteten Emails nun zusätzlich separat abgelegt.

