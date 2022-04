Home Daybreak Apple Wieso ihr kein iPhone 14 kaufen solltet | wann das MacBook Air 2022 kommt | kommt auch der Falt-Mac? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wann kommt denn nun eigentlich das iPhone mit Face ID unter dem Display? Das dauert noch Jahre. Wann kommt das faltbare iPhone? Wahrscheinlich nie! Und wann kommt das neue MacBook Air? Da zumindest gibt es Hoffnung! Damit willkommen zum Überblick am Morgen.

Waren wir zu kritisch in Bezug auf Apples mutmaßliche Pläne für die Weiterentwicklung des iPhones? Das wurde zu meiner durch begründete Prognosen gestützten Planung der möglichen iPhone-Entwicklung der kommenden drei Generationen angemerkt, die ihr hier nachlesen könnt. War ich da also etwas zu kritisch und einseitig?

Zugegeben, auf die vermutlich kommenden Entwicklungen der Kamera bin ich nicht eingegangen. 48 Megapixel diesen Herbst, optischer Fünffach-Zoom dann nächstes Jahr. Ist das nichts?

Doch, die Frage ist aber wohl eher, ist das genug? Denn bei Fragen wie dieser geht es ja nicht darum, etwas lieber später richtig zu machen, als früher, aber eben nicht richtig gut. Tatsache ist, dass die Konkurrenz das iPhone kameratechnisch in Teilen überholt hat, was wiederum nicht die Schuld von Apples Entwicklungsingenieuren ist. Der Grund liegt wohl eher in der marktwirtschaftlichen Machbarkeit. So lange noch genug Kunden Jahr für Jahr ein neues iPhone kaufen, auch wenn die Feature-Fortschritte mal minimal, mal zwar sichtbar, aber deutlich unter den technischen Möglichkeiten bleiben, fehlt der Innovationsdruck. Daraus lässt sich also ein Aufruf, sich wohl besser nicht jedes Jahr oder auch alle zwei Jahre ein neues iPhone zu gönnen, sollte sich eine iPhone-Kaufmüdigkeit bemerkbar machen, fallen vielleicht auch die Upgrades wieder so aus, wie es vom technischen Standpunkt möglich wäre. Denn das Argument, man könne nicht jedes Jahr noch extremere Fortschritte erwarten, wird zumindest in weiten Teilen der Feature-Entwicklung von der Realität abgeräumt.

Ach ja, eine Ausnahme von dieser Empfehlung gibt es natürlich für uns Redakteure, wir müssen jedes Jahr das neueste iPhone haben, um für euch darüber zu berichten – ist ja klar!

Das MacBook Air 2022 soll Ende des Jahres kommen

Das ist eine Prognose aus Asien, die sich auf Informationen aus der Lieferkette stützt, hier dazu mehr. Hier liegen die Dinge etwas anders als beim iPhone. Dieses neue MacBook Air mit M2-Chip ist vermutlich eine Kaufempfehlung.

Gibt es irgendwann das faltbare MacBook?

Ganz ehrlich: Glaub ich persönlich eigentlich nicht, zumindest aber noch nicht im Jahr 2025. Aber falls es das doch einmal gibt, hat es vielleicht ein Display von LG, hier dazu weitere Infos.

