MacBook Air 2022: Start Ende des Jahres wahrscheinlich

Das kommende MacBook Air wird wohl gegen Ende des Jahres auf den Markt kommen. Entsprechende Prognosen sind aktuell aus der Lieferkette zu vernehmen. Sie decken sich mit früheren Einschätzungen von Analysten.

Apple wird wohl gegen Ende des Jahres eine neue Version des MacBook Air auf den Markt bringen, darauf deuten neue Informationen hin, die aus der asiatischen Lieferkette stammen. Sie wurden vom taiwanischen Magazin Digitimes unter Berufung auf Industriekreise zitiert. Danach plane Apple die Auslieferung eines neuen Modells des MacBook Air in der zweiten Jahreshälfte 2022.

Neues MacBook Air erscheint mit M2-Chip und größerem Display

Diese zeitliche Einschätzung entspricht auch dem, was andere Branchenkenner wie Mark Gurman von Bloomberg zuvor bereits vermutet hatten. Danach hatte Apple ursprünglich bereits beabsichtigt, das MacBook Air in seiner neuen Auflage gegen Ende des letzten Jahres in den Verkauf zu bringen, doch am Ende wird es sich wohl um ein ganzes Jahr verspätet haben.

Angetrieben werden soll das neue MacBook Air durch den M2-Chip, einen auf Effizienz getrimmten Nachfolger des M1. Er wird dem Vernehmen nach abermals über acht CPU-Kerne verfügen, dagegen könnten es neun bis sogar zehn Grafikkern sein. Vermutlich erzielt ein Mac mit dem M2-Chip wieder besonders lange Laufzeiten. Das Display soll von 13,3 Zoll auf 13,6 anwachsen. Im kommenden Jahr wird dann womöglich ein neues 15 Zoll-Modell präsentiert, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

