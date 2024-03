Home Daybreak Apple Wie sieht iOS 18 aus? | wann kommt das iPad Pro? | wie viele Tasten hat das iPhone 16 Pro? – Daybreak Apple

Wie sieht iOS 18 aus? | wann kommt das iPad Pro? | wie viele Tasten hat das iPhone 16 Pro? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Ganz so weit ist der Sommer auch nicht mehr entfernt und mit ihm die WWDC 2024. Auf ihr wird iOS 18 vorgestellt, da mag es nicht überraschen, dass so langsam die Zeit der ersten iOS 18-Konzepte angebrochen ist. Eins davon wollen wir einmal näher betrachten.

Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird iOS 18 in weniger als drei Monaten vorstellen. Es werden umwälzende Neuerungen erwartet, die hauptsächlich etwas mit KI zu tun haben sollen: Doch wie wird es aussehen, das große Update? Ein Konzept soll einen Blick auf das mögliche iOS 18 ermöglichen. Man wird sehen, wie treffsicher es war.

Das iPhone 16 Pro soll noch einen Button bekommen

Letztes Jahr brachte Apple den Action-Button ins iPhone. Dieses Jahr soll es noch ein physisches Bedienelement geben: Den Capture-Button soll das iPhone 16 Pro erhalten. Wie dieses kommende Modell aussehen könnte, sollten nun erste Renderings zeigen.

Wann kommt denn nun das iPad Pro?

Schon sehr bald, sagt zumindest Mark Gurman. Der rechnet auch mit einem neuen Apple Pencil zum neuen iPad Pro – Zeit würde es, den letzten wirklich modernisierten Pencil hat Apple vorgestellt… ach, das ist schon Jahre her.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das iPad Air soll ein kleines Kamera-Upgrade erhalten

Zugegeben, es wäre nur folgerichtig: Apple wird das iPad Air in seiner Neuauflage von 2024 angeblich mit einer Landscape-Kamera ausstatten. Das iPad Pro soll ebenfalls auf diese Weise aktualisiert werden. Beide neuen Modelle werden in wenigen Wochen erwartet, wobei es das iPad Air erstmals auch in Groß geben soll.

Telekom-Kunden ärgern sich.

Die Magenta TV-app hängt – und stürzt ab – und nervt am Apple TV. Und das alles nur in der alten Version. Betroffene Kunden der Telekom ärgern sich und der Magenta-Konzern, der ist da nicht besonders hilfreich.

Werden die AirPods bald Hörgeräte?

iOS 18 soll ein neues Feature erhalten, das aus den AirPods Pro simple Hörhilfen macht. Wie genau das gehen solll, ist noch nicht bekannt, aber Apple hat ja in dem Bereich schon etwas vorgelegt.

TikTok soll in den USA verboten werden.

Die US-Politik will TikTok regulieren. Nicht mehr in chinesischer Hand soll die Videoplattform bleiben, das sorgt für Aufregung bei den Amerikanern, einige von ihnen verzweifeln regelrecht an einer möglichen Schließung.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in den Tag wünschen!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!