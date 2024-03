Home iPhone Mit neuer Taste: Renderings sollen iPhone 16 Pro zeigen

Mit neuer Taste: Renderings sollen iPhone 16 Pro zeigen

Das iPhone 16 Pro soll noch eine weitere physische Taste erhalten. Damit wären in zwei Jahren gleich zwei neue Buttons am iPhone aufgetaucht. Wie das iPhone 16 Pro aussehen könnte, ist nun in ersten Renderings zu sehen. Ob diese einen realistischen Blick auf das kommende Top-Modell bieten, ist ein halbes Jahr vor der Markteinführung natürlich offen.

Apple wird dem iPhone im kommenden Lineup angeblich noch eine weitere Taste spendieren. Das iPhone 16 Pro soll dem Vernehmen nach einen weiteren Button erhalten, der sich rechts unten am Gehäuse befindet.

Mit diesem sogenannten Capture-Button soll ein zügiger Zugriff auf die Kamera möglich sein, angeblich verfügt diese Taste auch über zwei Druckstufen, mit denen der Autofokus reguliert werden kann.

Nun sind erste Renderings aufgetaucht, die das neue Modell zeigen sollen. Sie wurden abermals von der Seite 91Mobiles verbreitet, die schon häufiger Ausblicke auf vermeintliche neue Apple-Produkte ins Netz gestellt hatte.

Die Treffsicherheit war hier durchwachsen, mal lag man goldrichtig, mal auch heftig daneben.

Die Maße sollen ebenfalls bereits bekannt sein

Angeblich sind auch bereits die Abmessungen des iPhone 16 Pro bekannt: 91Mobiles gibt sie mit 149,6 × 71,4 × 8,4 mm an. Zum Vergleich: Das iPhone 15 Pro misst 146,6 x 70,6 × 8,25 mm.

Die Diagonale des Displays soll minimal steigen: Von 6,1 könnte sie auf 6,3 Zoll springen, diese Änderung war bereits zuvor erwartet worden. Denkbar und Gegenstand von Spekulationen war zuvor auch bereits, dass das verbesserte fünffache Teleobjektiv auch in das kleinere Pro-Modell einziehen könnte.

Das neue Lineup wird wie üblich im Herbst erwartet, es dürfte nach wie vor aus vier Modellen bestehen. Die Pro-Varianten werden wohl auch verbessertes WLAN und ein ebenfalls optimiertes 5G-Modem mit sich bringen.

