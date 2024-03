Home Hardware AirPods Pro: iOS 18 soll neuen Hörhilfen-Modus bringen

AirPods Pro: iOS 18 soll neuen Hörhilfen-Modus bringen

Die AirPods Pro sollen als Hörhilfe noch nützlicher werden: Apple plant in iOS 18 einen neuen Modus einzuführen, der die Kopfhörer als Basis-Hörgeräte einsetzbar macht, so Beobachter. Schon heute gibt es verschiedene Funktionen, die durchaus hilfreich sein können.

Apple plant für die AirPods Pro angeblich neue Verbesserungen, die die Kopfhörer als einfache Hörhilfen einsetzbar machen, das schreibt der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg in einer aktuellen Einschätzung zu Neuerungen in Apples Pipeline in der aktuellen Ausgabe seines Newsletters.

Diese Neuerungen werden im Rahmen von iOS 18 an Nutzer ausgeliefert, so Gurman weiter. Welcher Art diese Hörunterstützung sein wird, erläutert er nicht, Gurman hatte allerdings schon zu verschiedenen Gelegenheiten auf entsprechende Pläne Apples hingewiesen und tatsächlich wurden im Laufe der Jahre auch bereits verschiedene grundlegende Unterstützungsfunktionen eingeführt.

Keine Hardware-Upgrades für 2024 geplant?

So bietet Apple mit den Features Live Listen und Conversation Boost bereits jetzt zwei Features, mit denen Nutzer Gesprächen in der Umgebung besser folgen können. Diese sollen sich für Hörgeschädigte als recht hilfreich erweisen haben, diese berichteten teils, dass vergleichbare Ergebnisse sonst nur mit teurer Spezialhardware zu erreichen war. Auch Personen ohne Hörprobleme können von diesen Funktionen in lauten Umgebungen profitieren. Zudem hatte die amerikanische Aufsichtsbehörde für Medikamente und Medizinprodukte FDA 2022 eine neue Kategorie von Hörhilfen eingeführt, die rezeptfrei direkt an Kunden vertrieben werden darf.

Allerdings bergen die Ausführungen Gurmans auch eine schlechte Nachricht: Er rechnet mit keinerlei Hardware-Upgrades für die AirPods Pro. Alle Verbesserungen sollen im Rahmen von Softwareaktualisierungen ausgeliefert werden.

