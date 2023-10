Home Sonstiges Wie am iPhone: Samsung Galaxy S24 soll Satellitennotruf bekommen

Wie am iPhone: Samsung Galaxy S24 soll Satellitennotruf bekommen

Apple hat da offenbar etwas losgetreten: Nach dem iPhone sollen nun auch Samsung Satelliten-Notrufmöglichkeiten erhalten. Diese werden in den kommenden Galaxy-Modellen von 2024 erwartet. Auch andere Akteure planen den Start neuer Dienste.

Apple bietet seit einem Jahr eine Möglichkeit, in Notlagen und an Orten ohne Mobilfunkabdeckung einen Hilferuf per Textnachricht abzusenden. Das Feature ist auf dem iPhone 14 und 15 verfügbar und nutzt das Netz von Globalster. Apples Launch dieses Angebots war für einige andere Hersteller das Signal, ähnliche Dienste zu implementieren, so etwa Samsung. Nun wird Park Yong vom südkoreanischen Mischkonzern mit entsprechenden Aussagen zitiert.

Galaxy S24 mit Sat-Notruf geplant

Samsung werde ein mit Apples Dienst vergleichbares Angebot vorstellen und zwar vermutlich im Februar kommenden Jahres, heißt es. Wie bei Apple, soll der Dienst in abgelegenen Gebieten ohne Mobilfunknetz verfügbar sein, ein Zugeständnis an die Mobilfunker, auf deren Vertriebskanäle die Hersteller angewiesen sind und mit denen man es sich nicht verscherzen darf.

Samsung hat wohl auch die Möglichkeit evaluiert, ein allgemeines Messaging anzubieten, jedoch auch nur, wenn es keinen Mobilfunkempfang gibt.

Starlink hat große Pläne

Unterdessen möchte Starlink schon im nächsten Jahr einen Satellitennetzzugang für alle LTE-fähigen Smartphones in vielen Ländern einführen. Viele Fragen sind allerdings noch offen: So sind die dafür nötigen Satelliten mit einer größeren Antenne noch gar nicht gestartet, dies wird auch in absehbarer Zeit schwierig, da die amerikanische Luftaufsichtsbehörde FAA SpaceX nach Unregelmäßigkeiten mit dessen Raketen zuletzt weitere Starts mit der neuen Rakete untersagt hatte. Ein Start des neuen Dienstes 2024 dürfte somit eher unwahrscheinlich sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!