WhatsApp will euch Nachrichten bald nachträglich bearbeiten lassen

WhatsApp arbeitet an einer Funktion, die viele Nutzer als durchaus praktisch empfinden dürften: Nachrichten sollen auch nach dem Versenden bearbeitet werden. Auf diese Weise könnten etwa Schreibfehler noch korrigiert werden. Über dieses Feature wurde schon vor Jahren erstmals spekuliert, WhatsApp lässt sich bei der Einführung neuer Funktionen stets Zeit.

WhatsApp bastelt aktuell an einer Funktion, die viele Anwender als nützlich empfinden dürften: Dem nachträglichen Bearbeiten von Nachrichten. So könnten Nutzer etwa Tippfehler auch nach dem Verschicken einer Nachricht noch korrigieren. Die neue Funktion befindet sich aktuell in der Erprobung und wird in einer Beta eines kommenden Updates getestet, wo sie sich nun gezeigt hat.

Über die nachträgliche Bearbeitung von Nachrichten wurde vor Jahren schon erstmals spekuliert, doch erfahrungsgemäß überschlägt sich WhatsApp nicht mit der Einführung neuer Features.

Zeitpunkt der Einführung ist noch nicht klar

Andere Messenger wie Skype bieten das nachträgliche Bearbeiten von Nachrichten schon lange an, auch Business-Tools wie Slack unterstützen diese Funktion standardmäßig. WhatsApp ist allerdings nicht der einzige große Social Media-Dienst, der wenig von der nachträglichen Korrektur hält.



Auch Twitter lässt das Bearbeiten von Tweets nach deren Absetzung nach wie vor nicht zu – auch hier deutet sich eine entsprechende Neuerung an, Apfelpage.de berichtete. Wieso man sich in beiden ‚Fällen so immens viel Zeit lässt, ist nicht klar.

WhatsApp arbeitet auch an der Realisierung von Umfragen in Gruppen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten, auf diese Weise ließen sich Terminabsprachen drastisch beschleunigen.

