Termingerüchte: Wann kommt das iPhone 14?

Apple stellt seine neuen iPhone-Modelle traditionell im Herbst vor. Das iPhone 14 wird auch wieder im September erwartet, Terminspekulationen waren bislang dünn, ein Datum steht aber schon im Raum.

Apples neue Top-iPhones werden üblicherweise im September vorgestellt. Verspätungen hatte es beim iPhone 12 gegeben, pandemiebedingt musste die Vorstellung verschoben werden. Auch beim iPhone 14 wird aktuell über mögliche Verspätungen spekuliert, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Ob sich die Lockdowns in China allerdings am Ende wirklich auf den Starttermin auswirken werden, ist noch nicht klar.

Wann steigt die iPhone-Keynote?

Einige Monate vor dem Start des iPhone 14 steht nun eine erste Terminspekulation im Raum. Aufgebracht wurde sie von einem Magazin mit einer bemerkenswert durchwachsenen Trefferquote, das sollte dabei bedacht werden.

Danach soll Apple die Keynote für den 13. September geplant haben , damit fiele die Keynote auf einen Dienstag. Abseits der WWDC hält Apple gern Keynotes an Dienstagen ab und Apple soll für diese Veranstaltung die Kalenderwoche 37 ins Auge gefasst haben, so ergibt sich das Datum des 13. 09.

Ob die Keynote nun online, wie seit 2020 alle Veranstaltungen, oder mit einem Präsenzelement abgehalten wird, habe Apple noch nicht entschieden. Das Unternehmen gilt hier aber als extrem vorsichtig und vor dem Hintergrund mutmaßlich wieder steigender Infektionszahlen im Herbst, ist wohl eher nicht mit einer großen Keynote in Präsenz zu rechnen.

Das iPhone 14 wird wohl in wenigstens vier Versionen erscheinen. Zuletzt kamen allerdings Gerüchte auf, wonach Apple noch ein fünftes neues iPhone bringen könnte, Apfelpage.de berichtete. Wobei es sich bei diesem Modell handelt, ist allerdings gänzlich unklar.

