Mit Tim Cook im Aufsichtsrat: Apple unterstützt mehrere Anti-Klimaschutz-Verbände

Das passt so gar nicht zu Apples erklärter Unternehmensphilosophie: Das Unternehmen soll jahrelang Leugner des Klimawandels gefördert haben, die sich offen gegen mehr erneuerbare Energien eingesetzt haben.

Unter den großen Tech-Giganten findet sich kaum ein Unternehmen, das so lautstark für den Klimaschutz wirbt, wie Apple. Zu verschiedenen Gelegenheiten hebt man die eigenen Bemühungen in diesem Bereich hervor: Alle Apple-Liegenschaften und Rechenzentren laufen mit grünem Strom, auch die Lieferkette soll in den kommenden Jahren klimaneutral werden, Apfelpage.de berichtete.

Da passt es so gar nicht ins Bild, dass Apple auch erklärte Klimawandelleugner unterstützt haben soll. Genau das aber war jahrelang der Fall, das hat das Tech Transparency Project recherchiert. So förderte Apple unter anderem die Texas Association of Business, einen konservativen Branchenverband, der gegen die Transformation der Industrie hin zu einer klimaneutralen Produktion und Energiegewinnung eintritt.

Die Unterstützung fällt zeitlich mit der Errichtung eines neuen Apple-Campus in Austin, Texas, zusammen, hier flossen 25 Millionen Dollar staatlicher Förderung in Form von Steuererleichterungen und Subventionen.

Tim Cook sitzt in Aufsichtsrat von Klimawandelskeptikern

Noch gewichtiger scheint der Umstand zu sein, dass Tim Cook einen Sitz im Aufsichtsgremium von Business Roundtable hält, einem Wirtschaftszusammenschluss, der unter anderem gegen ein Gesetzespaket zur Beschleunigung des mutiges auf erneuerbare Energien Stimmung gemacht hatte. Die Initiative mit einem Volumen von 150 Milliarden Dollar wurde 2021 in den Kongress eingebracht.

Doch es geht noch weiter: Auch Business Europe hat der Recherche nach Unterstützung von Apple erhalten. Der Zusammenschluss bekämpft die ambitionierte Verfolgung der Ziele aus dem Pariser Klimaschutzabkommen.

Das alles wirft kein gutes Licht auf die Hochglanzpräsentationen Apples, in denen immer wieder mit eindringlichen Worten ein stärkeres Engagement gegen den Klimawandel angemahnt wird.

