WhatsApp-Status-Posts können jetzt automatisch auch auf Facebook und Instagram gepostet werden

WhatsApp-Nutzer können einen Status nun auf Wunsch auch automatisch auf den anderen Meta-Plattformen posten. WhatsApp wird hierfür in die Accountverwaltung von Meta integriert. Es wird so auch einfacher, sich nach einer Abmeldung wieder an seinem WhatsApp-Konto anzumelden.

Meta hat bekannt gegeben, dass WhatsApp nun in das Accounts Center integriert werden kann – die zentrale Plattform des Unternehmens zur Verwaltung von Nutzerdaten über verschiedene Meta-Dienste hinweg.

Mit der neuen Funktion können Nutzer ihre Einstellungen an einem Ort anpassen und Status-Updates über Instagram, Facebook und WhatsApp hinweg teilen.

Funktion standardmäßig aus

Meta betont, dass die Verknüpfung von WhatsApp mit dem Accounts Center komplett optional ist und standardmäßig deaktiviert bleibt. Nachrichten und Anrufe über WhatsApp bleiben weiterhin Ende-zu-Ende-verschlüsselt, unabhängig davon, ob die App mit dem Accounts Center verbunden wird oder nicht.

In einem Blogbeitrag erklärte Meta:

„Unser Ansatz für WhatsApp ist klar: Ihr Account bleibt von anderen Apps getrennt, und nur Sie können das ändern. Das Hinzufügen von WhatsApp zum Accounts Center ist vollkommen freiwillig und standardmäßig deaktiviert. Die Integration kann jedoch Nutzern helfen, Funktionen nahtloser über Apps hinweg zu nutzen. Beispielsweise wird es einfacher, WhatsApp-Statusmeldungen in Facebook- oder Instagram-Stories zu teilen und Freunde über das eigene Leben auf dem Laufenden zu halten, ohne mehrfach posten zu müssen. Zudem können Sie sich mit einem einzigen Login schneller wieder bei WhatsApp anmelden.“

Die Integration von WhatsApp ins Accounts Center wird in den kommenden Monaten weltweit eingeführt. Sobald verfügbar, finden Nutzer die Option in den WhatsApp-Einstellungen oder beim Teilen von Inhalten über Metas Plattformen, etwa beim Weiterleiten eines Status.

