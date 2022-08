Home Daybreak Apple WhatsApp stärkt den Datenschutz | USB-C statt Lightning -| AirPods-Update wird transparenter – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Der Wechsel zu USB-C ist auch in Apple-Land unaufhaltbar. Mit den AirPods Pro 2 dürfte allerdings noch einmal ein Lightning-Port genutzt werden. Was kurzfristig nett ist, könnte langfristig nerven – willkommen zum Überblick am Morgen.

Jetzt stellen wir uns das einmal vor! Ihr kauft euch im November oder Dezember die neuen AirPods Pro 2. Diese sollen mit einem Case mit Lightning-Anschluss kommen. Alles entspannt, denkt ihr zunächst: Mein iPhone hat Lightning, gut, mein iPad nicht mehr, aber egal, ich habe genügend Lightning-Kabel.

Dann kommt nächstes Jahr das iPhone 15 mit USB-C-Stecker. Jetzt liegt da ein iPhone und ein iPad mit USB-C-Anschluss, aber dumm: Meine AirPods Pro haben noch ein Lightning-Case – so’N Ärger, jetzt kann ich doch wieder nicht alle meine Gadgets mit einem Kabel aufladen. Mensch mensch mensch.

Apple zahlt ein bisschen Schadenersatz

Und um an dieser Stelle mal deutlich zu sein: Deutsche kriegen keinen Euro, das geht an diejenigen unter unseren Lesern, die das Wort Schadenersatz lesen und gleich fragen: „Wo bleibt mein Geld?“ – lesen ist trotzdem sinnvoll, denn hier werden nur US-Bürger bedacht und reich werden sie damit auch nicht.

Apple bessert bei den AirPods nach

Software-Updates der AirPods sind schon immer eine Blackbox gewesen: Irgendwann kommt irgendwas und was dann danach ist… niemand weiß es. In Zukunft ist das vielleicht etwas anders, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Es gab neue Betas und zwar für die freiwilligen Tester: iOS 16 und iPadOS 16 Beta 3 und macOS Ventura Beta 3 kann von Public Beta-Testern nun geladen und installiert werden.

Apple tut sich schwer in Indien.

.

Indien ist wichtig für Apple, doch für einen eigenen Apple Store in dem riesigen Land mit Milliarden Einwohnern reicht es einfach nicht, hier dazu die Infos.

WhatsApp tut viel für den Datenschutz.

Telegram ist kein Ritter der Privatsphäre, dessen Gründer ein gewissenloser Libertärer und auch Signal und Threema haben nicht den Datenschutz neu erfunden. Und Tatsache ist: WhatsApp tut mehr für den Datenschutz als Apple, hier dazu ein wenig mehr.

Und im AppSalat gehen wir darauf ein, was sich aktuell bei Apple Arcade so tut.

Damit darf ich euch einen entspannten Mittwoch wünschen.

-----

