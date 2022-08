Home Apps AppSalat AppSalat: Neue Spiele für Apple Arcade im August 2022

Die erste Woche des Augusts ist beinahe um und somit sind auch wieder einige neue Arcade-Spiele am Start. Welche das sind, lest ihr in diesem AppSalat.

Amazing Bomberman

Bomberman, welches es bereits unter anderem für die Nintendo Switch gibt, ist seit 5. August als Amazing Bomberman auch auf Apple Arcade vertreten. Ziel dieses Labyrinth-Spieles ist es, durch Platzieren von Bomben Hindernisse und Gegner zu überwinden. Dabei gibt es einen Trainings-Modus, in dem man allein das Spielprinzip üben kann. Wenn man das dann beherrscht, kann man online gegen andere Spieler kämpfen. Amazing Bomberman gibt es für das iPhone, das iPad, den Mac und den Apple TV.

Mein Talking Tom+

Ab dem 12. August kommt Mein Talking Tom+ zu Apple Arcade. Dabei handelt es sich um eine kostenlose und werbefreie Version des bereits existierenden Mein Talking Tom. Dementsprechend verfolgt Mein Talking Tom+ dasselbe Prinzip: Ihr adoptiert den Hauskater Tom, dem mit ihr alle möglichen Dinge anstellen könnt. So gibt es zum Beispiel einige Verkleidungen für diesen oder verschiedene Minispiele. Der Titel wird für das iPhone und das iPad erscheinen.

Jetpack Joyride 2

Ein Klassiker des App Stores ist auch Jetpack Joyride, ein Jump-and-Run, in dem man mithilfe eines Jetpacks durch die einzelnen Level fliegt. Für den 19. August ist der Launch des Nachfolgers, nämlich Jetpack Joyride 2, angesetzt. Im Vergleich zum Original soll dieser mit neuen HD-Grafiken, überarbeiteten Animationen und verbesserten Mechanismen punkten. Das Game kommt für iOS, iPadOS, macOS und tvOS.

Love You To Bits+

Love You To Bits+ findet man aktuell auch schon im App Store. Die Plus-Variante ist allerdings frei von Werbung und Zusatzkosten. In Love You To Bits+ schlüpft ihr in die Rolle von Kosmo, welcher erstmals das Weltall bereist und seine Freundin Nova, ein Roboter, wieder zusammenbauen will. Die Einzelteile von dieser wurden nämlich bei einem Unfall durchs ganze All verteilt. Love You To Bits+ wird am 26. August für das iPhone und das iPad freigeschaltet.

