Home Apps WhatsApp rollt Sprachstatus und weitere Verbesserung mit Update aus

WhatsApp rollt Sprachstatus und weitere Verbesserung mit Update aus

WhatsApp hat nun damit begonnen, den neuen Sprachstatus offiziell auszurollen. Und auch wenn WhatsApp sich häufig ewig Zeit lässt, mit der Verteilung neuer Features zu beginnen, scheint es hier nun etwas schneller zu gehen.

Über Sprachnachrichten kann man geteilter Meinung sein, mit dem neuen Sprachstatus ist es nicht anders, dennoch bleibt an dieser Stelle anzumerken, dass dieses schon länger angekündigte neue Feature nun in die finale Umsetzung gekommen ist. Mit dem jüngsten Update hat WhatsApp die Funktion angekündigt und sie ist in der Redaktion tatsächlich auch schon verfügbar. Sie findet sich im Dialog für den Textstatus.

Darüber hinaus bringt das jüngste Update noch die ebenfalls angekündigten Verbesserungen der Bild-in-Bild-Funktion bei Videoanrufen.

Das ist neu in WhatsApp für iOS

Diese Anmerkungen haben die Macher von WhatsApp für das jüngste Update notiert:

• Jetzt neu: Sprachstatus – ab sofort kannst du Sprachnachrichten im Status teilen. Rufe dazu den „Status“-Reiter auf, tippe auf das Stift-Symbol und halte das Mikrofon-Symbol gedrückt, um deine Sprachnachricht aufzunehmen.

• Dank der Unterstützung der „Bild-in-Bild“-Funktion von iOS kannst du ab sofort während eines WhatsApp-Anrufs andere Apps verwenden, ohne dass dein Video angehalten wird.

Diese Funktionen werden im Laufe der nächsten Wochen eingeführt. Danke, dass du WhatsApp benutzt!

Letzteres ist bei WhatsApp leider immer wörtlich zu nehmen. Tatsächlich kann es Monate dauern, bis alle Nutzer ein neues Feature erhalten haben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!