watchOS 8.4 Beta 2 für Entwickler ist auch da

Apple hat heute Abend auch watchOS 8.4 Beta 2 an die Entwickler verteilt. Diese neue Beta folgt einige Wochen auf die Verteilung der ersten Testversion des kommenden Updates. Damit ist der Beta-Zyklus wieder in vollem Gange. Bemerkt ihr interessante Änderungen in der neuen Beta?

Um watchOS 8.4 laden und installieren zu können, muss das passende Profil auf der Apple Watch installiert sein, weiterhin muss die Apple Watch auf dem Ladegerät liegen, der Akku der Uhr muss zu wenigstens 50% geladen sein und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

watchOS 8.4 bringt wohl vor allem Performanceverbesserungen

Mit dem Update auf watchOS 8.4 kommen offenbar keine neuen Funktionen. Die Aktualisierung zielt wohl in der Hauptsache darauf, die allgemeine Performance, Sicherheit und Stabilität von watchOS 8 zu verbessern.

Fällt euch etwas interessantes in der neuen Beta auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

