Was kann iOS 16 noch? | neue Features von watchOS | keine Apple Watch-Feature-Updates in Sicht – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Was bringt denn iOS 16 an Neuerungen? Die letzten Tage lieferten hier schon manche Erkenntnis, gestern dann gab es weitere Einblicke auf mutmaßliche neue Features, nicht nur von iOS 16, auch von watchOS 9. Damit willkommen zum Überblick am Morgen!

Apple wird mit iOS 16 nicht die ganz großen Änderungen an den Grundlagen des Systemdesigns bringen, das beginnt sich bereits abzuzeichnen. Neuerungen wird es wohl im Bereich der Benachrichtigungen geben. Hier werde Apple speziell den Fokusmodus anfassen, glauben Beobachter, hier dazu mehr.

Und was kann watchOS 9 noch so?

Das nächste große Update für Apples Betriebssystem für die Apple Watch wird etwa einen umfangreicheren Stromsparmodus beinhalten, der soll für noch etwas mehr gut sein, als nur die Uhrzeit anzuzeigen. Auch im Fitnessbereich werde es Neuerungen geben, heißt es zuletzt, hier die Infos.

Und wo gibt es erstmal keine Fortschritte?

?

Bei der Hardware der Apple Watch: Die wird zunächst weder den Blutdruck, noch den Blutzucker messen, weil Apple es hier einfach nicht gebacken bekommt, sagt Mark Gurman, hier die Infos. Der hat sich gestern Abend deutscher Zeit übrigens auch in einem Twitter-Space über watchOS 9, iOS 16 und die Zukunft von Apple-Produkten ausgelassen und – ich sage mal so – Begeisterung klingt anders.

Kurz gefasst

h3>Was sonst noch wichtig war

Apple könnte in nächster Zeit einen neuen Charger auf den Markt bringen, als separates Zubehör oder in irgend einem anderen Zusammenhang, das ist noch nicht ganz klar. Dieser wird zwei USB-C-Ports besitzen, wird aktuell vermutet, Bilder dieses Ladegeräts sind unlängst im Netz aufgetaucht, hier dazu mehr.

Entwickelt Apple einen eigenen Controller?

Den könnten Spieler nutzen, um Titel auf Apple Arcade zu spielen, zumindest hat Apple entsprechende Patente beantragt, hier die Infos.

Was war mit dem Studio Display los?

Es wollte plötzlich keine Updates mehr laden, aber weswegen? Die Antwort ist so einfach, wie erschreckend: Apple hatte es wohl versehentlich abgeklemmt, hier die Infos.

Und dann ist da noch das um sich greifende Chaos in der Lieferkette, das die chinesische Führung anrichtet und das langsam auch Apple erfasst, hier die Details.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und wünsche noch einen entspannten Mittwoch.

-----

