Blutdruckmessung per Apple Watch: Frühestens in zwei Jahren und ohne konkrete Werte

Die Apple Watch wird nicht so bald den Blutdruck messen können. Selbst wenn das Feature irgendwann einmal kommt, wird es keine konkreten Blutdruckwerte liefern. Stattdessen soll nur eine Warnung bei zu hohem Blutdruck ausgelöst werden.

Apple kommt mit der Implementierung neuer Health-Features nicht voran. Lange und oft war bereits über eine Funktion zur Blutdruckmessung spekuliert worden, zuletzt zeichnete sich aber bereits ab, dass dieses Feature noch Jahre entfernt ist. Dies bestätigt nun Bloomberg in einer aktuellen Einschätzung.

Apple sei auf Probleme bei der nicht invasiven Blutdruckmessung gestoßen, vor allem mangele es an der Genauigkeit der Messungen, so Mark Gurman von Bloomberg. Vor Jahren war noch optimistisch mit einem Blutdrucksensor in der Apple Watch Series 7 gerechnet worden, nun aber ist klar: Nicht einmal kommendes Jahr dürfte das klappen.

Blutdruckmessung misst keinen konkreten Wert

Frühestens im Jahr 2024 werde Apple mit dieser Funktion aufwarten können, so Gurman heute. Damit käme die Funktion also vielleicht in die Apple Watch Series 9. Und auch dann ist das Feature wohl wenig zufriedenstellend, denn es soll keine konkreten Blutdruckwerte ausgeben, heißt es weiter.

Stattdessen werde die Apple Watch Träger warnen, wenn der Blutdruck stark erhöht ist, sodass sie dann etwa einen Arzt aufsuchen können. Dies wird für Blutdruckpatienten allerdings kaum zielführend sein, sodass sie weiter bei ihren Handgelenkmessgeräten bleiben dürften.

Und was ist mit der Blutzuckermessung per Apple Watch? Noch Jahre entfernt, so Bloomberg. Ein Release ist überhaupt nicht absehbar.

