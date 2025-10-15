Vorstellung heute: Greg Joswiak teasert M5 MacBook Pro an

Die lange erwartete Vorstellung neuer Hardware mit M5 steht unmittelbar bevor. Mit kryptischen Hinweisen versehen hat Apple-Manager Greg Joswiak einen Teaser auf X abgesetzt. Die darin enthaltenen Botschaften deuten auf das neue MacBook Pro mit M5 hin, das bereits heute an den Start gehen könnte.

„Mmmmm… something poweful is coming.“ betitelt Joswiak ein sechs-sekündiges Video auf X. Darin sind die Worte „Coming soon“ sowie die V-förmige Silhouette eines leicht aufgeklappten MacBooks zu sehen.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

Versteckte Hinweise in Joswiak-Manier

Für den Marketing-Manager Apples keine ungewöhnliche Botschaft, die voller kleiner Hinweise steckt. Das im Video zu sehende „V“ (römisch für die Zahl „Fünf“) sowie fünf mal der Buchstabe „M“ zu Beginn seiner Ankündigung deuten auf die Vorstellung der nächsten Generation Apple Silicon hin. Der M5-Prozessor soll Berichten nach die nächsten MacBook Pro, iPadPro und Vision Pro befeuern.

Von diesen drei Geräten wird das MacBook Pro heute wohl den Anfang machen, bis Ende der Woche sollten iPad und Vision folgen. Auf welches Gerät freut ihr euch am meisten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.