Apple TV: Eddy Cue erklärt, warum das „Plus“ überflüssig ist

Anfang der Woche hat Apple seinen Video-Streamingservice Apple TV+ überraschenderweise einem Rebranding unterzogen. Das „Plus“ fällt in Zukunft weg, wodurch der Service nun genau so heißt, wie die Streaming Box mit tvOS als Betriebssystem und die App.

Was potenziell verwirrend sein mag, ergibt laut Apple durchaus Sinn. In Person von Eddy Cue, als Vice-President verantwortlich für Services, erklärt das Unternehmen, warum das Plus-Zeichen wegfällt.

Service heißt intern schon lange „Apple TV“

Zu Besuch in einem Podcast namens „The Town“ erklärt Cue gleich mehrere spannende Dinge bezüglich Apple TV. Der Service habe „deutlich mehr“ Abonnenten, als Gerüchte vermuten lassen. Apple schlüsselt die Zahlen seiner Dienste nicht auf, Analysten gehen jedoch von einer Anzahl aus, die den Service alleine rote Zahlen schreiben lassen würden.

Bezüglich des Zusatzes „Plus“ äußert sich Cue ebenfalls. Analog zu iCloud+ und News+ habe man damals Apple TV+ eingeführt, um die Services konsistent zu benennen. Da es sich bei den erst genannten allerdings um Bezahlversionen eines ansonsten kostenlosen Dienstes handelt, ergibt der Zusatz bei Apple TV keinen Sinn. Intern nenne man den Service schon lange ohne das Sonderzeichen, das Rebranding durch den Wegfall sei deshalb folgerichtig.

Obwohl es nun die TV-Box, eine eigene App und den Service mit dem Namen Apple TV gibt, sieht Cue keinen Grund für Verwirrung. Die Hardware, die App und der Dienst seien kontextabhängig klar voneinander trennbar.