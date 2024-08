Home Sonstiges Vor Paralympics: Apple setzt Zeichen für Gleichbehandlung

Die paralympischen Spiele stehen an und Apple nutzt die Gelegenheit, um auf seine Accessibility-Features hinzuweisen. In einem knapp vier Minuten langem Clip zeigt das Unternehmen, wie iPhone und Apple Watch Funktionen für Menschen mit körperlicher Einschränkung bereithalten und deren Alltag vereinfachen sollen.

Apple hat das Video namens „The Relay“ (Deutsch: Der Staffellauf) auf YouTube hochgeladen, wir zeigen es weiter unten im Beitrag. Darin geht es um Routinen, den Trainingsalltag und Herausforderungen, welche paralympische Sportlerinnen und Sportler zu meistern haben. Was viele nicht wissen: Das iPhone und die Apple Watch haben einige Features, die den Alltag mit körperlicher Behinderung einfacher machen.

Apple Produkte sind für alle da

Im Video wird ein Wettkampf zwischen zwei Teams thematisiert, die im Staffellauf gegeneinander antreten. In beiden Gruppen gibt es Menschen mit und ohne körperliche Behinderung. Verschiedene Accessibility-Features von Apple Watch und iPhone erleichtern dabei sowohl den Alltag als auch den Wettkampf der eingeschränkten Personen.

Morgens deaktiviert eine einarmige Athletin den Wecker ihrer Apple Watch per Double Tap, ein Mann mit Seheinschränkung lässt sich seine Schlafanalyse von iPhone vorlesen. Eine App steuert eine maschinelle Armprothese und hilft der Protagonistin beim Kochen, die iPhone-Kamera leitet bei der Orientierung mit Sehschwäche. Diese Beispiele zeigen, welche Bemühungen Apple unternimmt, um eingeschränkten Menschen die Teilnahme am Alltag zu erleichtern.

Wer mehr von diesen schönen Beispielen sehen will, kann sich den Clip hier ansehen. Das Video ist mit motivierender Musik unterlegt und betont die Inklusivität und die Universalität des Leistungssports, unabhängig von körperlichen Behinderungen. Die Message ist dabei klar: „Apple products are designed for everybody“.

Wer mehr über die anspruchsvolle Technologie hinter den Bedienungshilfen erfahren möchte, findet weitere Informationen auf www.apple.com/accessibility.

