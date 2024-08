Home Sonstiges Vision Pro-Patent: Virtueller Apple Store könnte Einkauf revolutionieren

Apple arbeitet aktuell an einem Patent, welche den Einkauf von Apple-Produkten noch einfacher machen soll. Über die Vision Pro soll die Kundschaft in einem virtuellen Apple Store Informationen sammeln, Geräte ausprobieren und sogar kaufen können.

Im Patent ist der Blick durch die Vision Pro auf einen virtuellen Tisch abgebildet. Darauf können verschiedene Produkte platziert und in Originalgröße angesehen, Informationen eingeblendet und Demos abgespielt werden.

Detailliertes Patent könnte auf baldige Marktreife hindeuten

Anders als bei so manchem Patent, bestehend aus meist wenigen, schemenhaften Zeichnungen, ist dieses schon recht ausgereift. In einen Block, der wohl einen modularen Desktop-PC symbolisieren soll (FIG 4), lassen sich zum Beispiel mit dem Finger einzelne Hardware-Komponenten platzieren. Eine andere Abbildung (FIG 3C-D, siehe Titelbild) zeigt, welche Fotos die unterschiedlichen Linsen eines iPhones machen können.

Nicht alle Patente bedeuten, dass ein Plan in die Tat umgesetzt wird. In diesem Fall ist das Patent aber schon sehr detailliert ausgearbeitet. Das könnte darauf hindeuten, dass Apple einen virtuellen Apple Store bald umsetzt. Das würde vor allem denjenigen zu Gute kommen, die nicht wegen jeder Kleinigkeit in den meist weit entfernten nächsten Apple Store gehen wollen, aber eine Vision Pro zuhause haben.

Würdet ihr euch über einen virtuellen Apple Store freuen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

