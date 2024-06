Home Daybreak Apple Vision Pro: Europa-Start Ende Juni? | iOS 18: KI-Antworten auf Nachrichten und bessere Bildbearbeitung | Siri soll künftig auch in Apps agieren können – Daybreak Apple

Vision Pro: Europa-Start Ende Juni? | iOS 18: KI-Antworten auf Nachrichten und bessere Bildbearbeitung | Siri soll künftig auch in Apps agieren können – Daybreak Apple

Guten Morgen! Apple scheint den Start der Vision Pro in Europa vorzubereiten. Darüber hinaus soll iOS 18 kleine KI-inspirierte Optimierungen beinhalten. Außerdem soll Siri in Zukunft auch Aktionen in Apps ausführen können. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Vision Pro: Europa-Start Ende Juni?

Zwischenzeitlich wurde erwartet, dass die Vision Pro bereits vor der WWDC in weiteren Ländern erhältlich sein würde. Dies hat sich bekanntermaßen nicht bestätigt. Stattdessen könnte ein Marktstart in Europa Ende dieses Monats erfolgen. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

iOS 18: KI-Antworten auf Nachrichten und bessere Bildbearbeitung

Die kommende iOS-Version wird erstmals KI-basierte Features beinhalten. Neben größeren Neuerungen sind wohl auch kleinere, lokal umgesetzte Funktionen geplant. So sollen beispielsweise intelligente Antworten auf Nachrichten verschickt werden können und auch die Bearbeitung von Fotos soll ausgebaut werden. Weitere Details dazu findet ihr hier.

Siri soll künftig auch in Apps agieren können

In Zukunft soll es möglich sein, Siri dazu zu verwenden, Aktionen in Apps auszuführen. Dies ist bislang nur sehr eingeschränkt möglich. Nichtsdestotrotz dürfte es noch bis nächstes Jahr dauern, bis Apples Sprachassistentin hierzu in der Lage sein wird. Alles Weitere dazu erfahrt ihr hier.

Änderungen in iOS 18 erwartet: Was wünscht ihr euch für das Kontrollzentrum?

Apple wird offenbar das Kontrollzentrum unter iOS 18 grundlegend überarbeiten. Mehr dazu hier.

Neue Werbevideos zum iPad erschienen

In seinem neuesten Clip bewirbt Apple die Widgets auf dem iPad sowie die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten. Mehr dazu hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!