Neue Videos: Apple bewirbt iPad-Widgets und -Kreativität

Das neue iPad Pro mitsamt Apple Pencil Pro eröffnet Kreativen jede Menge neue Möglichkeiten. Das bewirbt Apple zumindest in seinem neuesten Clip. Außerdem bekommen auch die Sperrbildschirm-Widgets ein Erklärvideo.

Das Video „How to add widgets to your iPad Lock Screen“ hat Apple auf seinem Support-Kanal auf YouTube hochgeladen. Darin wird erklärt, wie man seinen Sperrbildschirm anpassen und mit neuen Widgets versehen kann. Widgets sind Felder in verschiedenen Größen, über welche Apps Informationen zur Verfügung stellen und Interaktion zulassen können.

„Worlds Made on iPad“ zeigt Möglichkeiten des iPad Pro

Vermutlich etwas spannender ist dagegen der zweite Clip. In „Worlds Made on iPad“ will Apple die Möglichkeiten des neuen iPad Pro bewerben. Dabei spielt die amerikanische Schauspielerin Sofia Wylie die zentrale Rolle. Unterschiedliche Animationskünstler haben die Aufgabe bekommen, ein Video von Wylie in eine animierte Welt zu integrieren.

Zu Beginn vor einem Greenscreen aufgenommen, findet die Schauspielerin anschließend in drei verschiedenen Welten statt, welche Apple im Splitscreen nebeneinander auf YouTube zeigt.

In der Videobeschreibung hebt Apple explizit die Möglichkeiten des iPad Pro „powered by the M4 Chip“ in Kombination mit dem Apple Pencil Pro hervor. Es handelt es sich um das erste und bisher einzige Apple-Gerät mit dem neuesten M-Chip.

