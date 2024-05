Home Betriebssystem Aber erst ab 2025: Siri soll endlich auch in Apps agieren können

Aber erst ab 2025: Siri soll endlich auch in Apps agieren können

Für Siri-Frustrierte gibt es offenbar gute und schlechte Nachrichten: Siri soll in Zukunft endlich auch in der Lage sein, Aktionen in Apps auf Zuruf durchzuführen, das ist positiv. Weniger gut ist, dass es noch dauern dürfte, bis es so weit ist und zudem werden diese Möglichkeiten zunächst begrenzt sein.

iOS 18 soll endlich einige wichtige Fortschritte bei Siri anstoßen, die auch überfällig sind. KI ist hier das Zauberwort, doch die Nutzer sollten dennoch nicht zu viel erwarten. Immerhin, eine Neuerung klingt sinnvoll und nützlich.

So soll Siri in Zukunft auch Aktionen und Funktionen innerhalb einer App aufrufen können, schreibt Mark Gurman von Bloomberg, das ist bislang nur sehr eingeschränkt möglich. In Zukunft sollen Nutzer so etwa per Siri Mails löschen, bestimmte Websites aufrufen und diese zusammenfassen lassen können. Auch sollen wir in der Lage sein, Notizen zwischen Ordnern zu verschieben oder bestimmte Dokumente zu öffnen.

Begrenzte Möglichkeiten

Allerdings sind diese neuen Freiheiten noch begrenzt. Es kann jeweils wohl nur eine Aktion innerhalb einer App ausgeführt werden. Außerdem kann Siri zunähst nur in Apple-Apps agieren, es bleibt abzuwarten, ob und in welchem Ausmaß sich das später noch ändern wird.

Start erst 2025

Und es gibt noch eine schlechte Nachricht: Diese Neuerungen sollen zwar schon auf der WWDC vorgestellt werden, sie erscheinen aber später – nicht einmal mehr „später im Jahr“, sondern erst 2025. Ein Teil davon soll lokal laufen, ein Teil auf Servern in der Cloud.

Und noch eine Einschränkung gibt es: Die neuen Funktionen, so begrenzt sie auch sind, laufen wohl nur auf dem iPhone 15 und höher beziehungsweise auf einem Apple Silicon-Mac. Unterm Strich dürften einige Nutzer enttäuscht sein, die schon häufiger mit Systemen wie ChatGPT gearbeitet haben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!