Vision Pro: Start in Europa Ende Juni erwartet

Apple bereitet offenbar den Start der Vision Pro in Europa vor. Ende Juni könnte es so weit sein. Ein Launch in weiteren Ländern außerhalb der USA vor der WWDC, wie er zwischenzeitlich erwartet wurde, wird offensichtlich nicht erfolgen.

Apple dürfte die Vision Pro bald in weitere Märkte bringen, die entsprechenden Hinweise häufen sich zumindest: Die Computerbrille wird so etwa wohl bald in Frankreich auf den markt gebracht, ein französisches Blog hat nun entsprechende Hinweise geteilt.

Apple Store-Personal wird geschult

Danach wird das Personal französischer Apple Stores in Bälde zu einigen Schulungen außer der Reihe geschickt. Hintergrund ist angeblich ein größerer Produktstart, der für Ende Juni geplant sein soll.

In der Woche vom 24. Juni, der KW26, sollen Apple Store-Mitarbeiter zu einem außerplanmäßigen Treffen eingeladen worden sein. Eine Veranstaltung, die den Titel „VM Night“ trägt, soll dann am 28. Juni stattfinden.

Im Rahmen dieser Veranstaltung sollen die Apple Stores auf den Verkaufsstart der Brille vorbereitet werden, dieser erfolgt üblicherweise am nächsten Tag, das wäre in diesem Fall aber ein Samstag. Die Mitarbeiter müssen zuvor noch Werbematerial auslegen und Platz für das neue Produkt schaffen. Angeblich sollen die Store-Mitarbeiter hier besonders viel Platz schaffen, teilweise bis zu zwei Dritteln der Lagerfläche.

Ob die Vision Pro zeitnah dann auch nach Deutschland kommen wird, ist noch nicht bekannt, allerdings ist es anzunehmen. Apple ist bestrebt, das Gadget möglichst rasch in weitere Länder zu bringen, um das zuletzt deutlich abgeflachte Verkaufsgeschehen wieder zu beleben.

