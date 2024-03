Home Daybreak Apple Vision Pro bald in Deutschland erhältlich? | iPhone 15 wird nun auch in Brasilien gefertigt | iPad Pro: Kleines OLED-Modell bei Marktstart Mangelware? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Die Vision Pro wird wohl bald auch in Deutschland auf den Markt kommen. Darüber hinaus wird das iPhone 15 nun nicht mehr länger nur in China gebaut. Unterdessen könnte das kommende iPad Pro zumindest in der kleineren Variante direkt zum Verkaufsstart bereits ausverkauft sein. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Vision Pro bald in Deutschland erhältlich?

Apples Computerbrille wird offenbar demnächst in weiteren Ländern starten. Das haben Einblicke in den Code von visionOS gezeigt. Auch Deutschland scheint unter den möglichen Kandidaten für die nächste Verkaufswelle zu sein. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

iPhone 15 wird nun auch in Brasilien gefertigt

Bereits seit längerem plant, Apple bekanntermaßen, unabhängiger von China zu werden. Deshalb hat das Unternehmen seine Lieferkette nun weiter diversifiziert und lässt seine iPhones auch in Brasilien produzieren. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

iPad Pro: Kleines OLED-Modell bei Marktstart Mangelware?

In Kürze dürfte Apple neue iPad-Modelle vorstellen. Dabei wird das iPad Pro wohl erstmals ein OLED-Display erhalten. Doch aktuell wird davon ausgegangen, dass Kundinnen und Kunden bei der Markteinführung mit Lieferverzögerungen zu rechnen haben, wodurch das Produkt sehr schnell ausverkauft sein dürfte. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr hier.

Weltweit erstes KI-Gesetz bekommt grünes Licht

Die EU hat gestern ihren AI-Act verabschiedet, um die Nutzung künstlicher Intelligenz gesetzlich zu regeln. Mehr dazu hier.

Spotify zeigt ab sofort Musikvideos

Auch in Deutschland ist das neue Feature nun verfügbar. Mehr dazu hier.

Oculus-Chefentwickler: Vision Pro hat zu viele Sensoren

Der ehemalige Hauptverantwortliche für die Entwicklung der Oculus-Brille hat einen Blogpost veröffentlicht, in dem er Vision Pro bewertet. Mehr dazu hier.

