Vimeo: Apps für Apple TV, iPhone, iPad und Co. werden eingestellt

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. Juni 2023 um 12:17 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Speziell auf dem Apple TV tummeln sich eine Vielzahl an Apps zum Streamen. Dazu zählt neben YouTube auch das Videoportal Vimeo, welches sich primär an Content Creator wie Regisseure, Unternehmenskunden oder Musiker richtet. Zumindest auf dem Apple TV wird der Konsum in Zukunft nur noch über Umwege gelingen.

Streaming-Apps werden eingestellt

So informiert das Unternehmen seine Nutzer momentan über die bevorstehende Einstellung der Streaming-Applikationen, und zwar für nahezu alle Plattformen. Das sind:

Apple TV

Roku TV

Amazaon Fire TV

AndroidTV

In wenigen Wochen wird Vimeo die Applikationen aus den jeweiligen App-Stores entfernen und damit aufhören, fehlerbehebende Aktualisierungen bereitzustellen. Auch der Support zum Thema Streaming-Apps soll vollständig eingestellt werden.

Schluss zum 27. Juni

Als Stichtag nennt die Plattform den 27. Juni 2023. Danach lässt sich Vimeo nur noch über den Webbrowser konsumieren. Vimeo verweist von der Umstellung betroffene Anwender auf die noch vorhandene Mobil-Applikation des Unternehmens. Diese soll auch weiterhin angeboten werden und soll fortan erste Anlaufstelle auch für Apple TV-Nutzer sein. Laut Vimeo sollen diese die Mobil-Anwendung genutzt werden, um ausgewählte Videos an den Fernseher zu übergeben. Fortan sollen Anwender die Videos auf ihren Smartphones auswählen und an Abspielgeräte wie den Apple TV oder Roku „casten“. Oder aber ihr öffnet Vimeo auf dem Mac in Safari und streamt via AirPlay

-----

