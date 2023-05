Home Apple Viele iOS-Neukunden aus dem Android-Lager | Google löscht alte Konten | Updates für iOS und Co. – Daybreak Apple

Viele iOS-Neukunden aus dem Android-Lager | Google löscht alte Konten | Updates für iOS und Co. – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apples iPhone zieht weiter viele Nutzer an, für Andrid-Nutzer ist das Apple-Smartphone gerade wieder besonders interessant. – das und mehr ist Thema in der Übersicht am Morgen.

Apple ist in den USA inzwischen zu einer geradezu erdrückenden Marktmacht bei Smartphones geworden, man erreicht mit dem iPhone einen Marktanteil von über 50% – mit einem einzigen Produkt wohl gemerkt, das ist monströs. Dieses Produkt lockt nach wie vor viele Nutzer von Android herbei, wie sich das aktuell konkret darstellt, dazu lest ihr hier mehr.

Google löscht bald alte Konten

Wer sein Google-Konto schon lange nicht mehr aktiv nutzt, ist es demnächst wohl los. Der Tech-Konzern wird in Zukunft damit anfangen, Konten zu löschen, die schon längere Zeit nicht verwendet worden sind, wie genau hier verfahren wird, dazu lest ihr hier mehr.

Updates für iPhone und Co. gibt es auch

Apple hat gestern Abend auch Updates für so gut wie alle Systemlinien veröffentlicht. Diese stehen für alle Nutzer kompatibler Geräte bereit, es sind dies iOS 16.5 und iPadOS 16.5, macOS Ventura 13.4, watchOS 9.5, tvOS 16.5 und HomePod-Software 16.5.

Ikea bringt einen neuen Schalter

Dies ist vor allem für Smart Home-Fans interessant, was genau sich hier tut, lest ihr hier.

Und in unserer Kolumne macht sich unser Autor Gedanken über die Rolle des iMacs als Retter in der Not, hier geht’s lang zu seinen Ausführungen.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in das Wochenende wünschen.

