Update: Der HomePod erhält die Software 16.5

Apple hat heute Abend neben den diversen zum Download bereitgestellten Updates auch eine weitere Aktualisierung für den HomePod und HomePod mini bereitgestellt. Die HomePod-Software 16.5 rollt ab sofort auf die Lautsprecher von Apple aus.

Die HomePod-Software basiert seit einiger Zeit auf tvOS, das heute Abend ebenfalls ein Update auf die Versionsnummer 16.5 erhalten hat.

Der HomePod installiert seine Updates selbstständig

Laut Apple beinhaltet die Aktualisierung auf HomePod-Software 16.5in der Hauptsache allgemeine Verbesserungen der Performance und Stabilität. Neue Funktionen oder Änderungen bei der Nutzung sind also nicht enthalten.

Der HomePod lädt und installiert sich seine Updates selbstständig, dies geschieht in der Regel innerhalb weniger Tage. Ungeduldige Nutzer können das Update auch in der Home-App manuell in die Wege leiten.

