VIDEO: Die Highlights auf Apple TV+ im April!

Auch im April erscheinen neue Serien und Filme auf Apples hauseigener Streamingplattform. Die Themen sind Mord, Design, Musik und die Wunder der Natur. Wir haben uns die kommenden Highlights angesehen und im Video auf Around The Apple, unserem YouTube-Kanal, berichtet. Viel Spaß beim Zuschauen!

Los ging es bereits am 03. April mit der Serie „Home Before Dark“. Das Kriminologiedrama basiert auf einer wahren Geschichte. Ein neunjähriges Mädchen, versucht in einer amerikanischen Kleinstadt, einen Mordfall zu lösen. Auch in der Serie „Defending Jacobs“ geht es um das Thema Mord. Zum Ensemble gehört neben Captain America Darsteller Chris Evans auch J.K. Simmons und Pablo Schreiber.

In Deutschland trägt die Serie den Titel „Verschwiegen“. Neben Fiktion veröffentlicht Apple in diesem Monat aber auch zwei Dokumentation. In „Beastie Boys Story“ geht es um die Geschichte der gleichnamigen Band. Die Serie „Home“, in der dem Zuschauer die innovativsten Häuser der Welt vorgestellt werden sollen, erinnert stark an das BBC und Netflix Format „Die außergewöhnlichsten Häuser der Welt“.

Alle Informationen und die Starttermine der Formate, stelle ich in dem Video vor. Interessiert ihr euch für einer der vorgestellten Formate? Schreibt eure Meinung zu den Serien und zum Video gerne in die Kommentare.

