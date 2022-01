Home Videos „USA Road Trip“: Shot on iPhone-Clip zeigt facettenreiches Seattle

Der Youtuber JBAY Media zeigt in seinem neuen Shot on iPhone 13 Pro-Cinematic-Video ein facettenreiches Seattle.

Er präsentiert uns verschiedener Orte seiner Stadt.

Cineastisches Seattle

In dem neuen Shot on iPhone 13 Pro-Cinematic-Video des Youtubers JBAY Media führt er uns durch die Metropole Seattle. Als erstes besuchen wir den Pike Place Market, wo ein buntes Treiben zum Jahreswechsel herrscht und sich tausende Menschen für einen Einkauf in den Geschäften tummeln.

Die Stadtmitte Downtown ist noch festlich geschmückt. Zusammen mit seiner Freundin stärkt er sich in einem Restaurant mit Meeresfrüchten. Das Essen und Trinken der leckeren Mahlzeit dokumentiert er mit dem Kamerasystem seines iPhone 13 Pro. Im Flat Stick Pub wird entspannt und mit einem Spaziergang entlang bunt beleuchteter Bäume das Ende des Videos zelebriert.

Das illustre Kurzvideo beeindruckt mit ruhigen Aufnahmen und einer stimmungsvollen Hintergrundmusik. Angenehm anzuschauen nach einem stressigen Arbeitstag. Die Kamera im aktuellen iPhone ermöglicht professionelle Videos in Hollywoodqualität und dafür eignet sich vor allem der beliebte Cinematic-Modus.

-----

