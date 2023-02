Home Daybreak Apple Ultrateures iPhone Ultra | Mac Studio vor dem Aus? | Reverses Wireless Charging noch in Planung? – Daybreak Apple

Ultrateures iPhone Ultra | Mac Studio vor dem Aus? | Reverses Wireless Charging noch in Planung? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das Ultra-iPhone trieb gestern so manchen um. Es soll teurer, noch deutlich teurer als die aktuell teuersten Modelle werden und das nur, weil Apple es sich leisten kann – weil es noch immer Menschen gibt, die noch mehr bereit sind zu zahlen, das ist der trübe Ausblick, den einige Beobachter bieten. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Es ist keine sehr erbauliche Vorstellung: Das iPhone könnte in einer noch teureren Version erscheinen, die Apple zusätzlich zum iPhone Pro und Pro Max verkauft. Dieses Ultra-iPhone bietet mehr Features zu höheren Preisen. Die wenigsten von euch sind von dem Gedanken begeistert, doch die Ablehnung ist nicht so vollkommen, hier dazu mehr.

Steht der Mac Studio vor dem Ende?

Es werde keinen neuen Mac Studio geben, dieser weise viele Ähnlichkeiten zum Mac Pro auf, den Apple ohnehin schon lange zu aktualisieren bestrebt ist. Der Mac Studio war also möglicherweise von Anfang an nichts mehr als eine Verlegenheitslösung? Hier dazu weitere Einblicke.

Apple will es unbedingt noch hinbekommen

Rückwärtsladen oder auch bilaterales Wireless Charging gibt es bei vielen Smartphones, doch nicht beim iPhone. Was andere Hersteller offenbar vor Jahren in den Griff bekamen, will sich bei Apple einfach nicht zur Serienreife entwickeln lassen, doch man gibt nicht auf, heißt es nun in exklusiven Einblicken, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Twitter Blue kommt nach Deutschland. Der Dienst, der einen blauen Haken gegen Geld bietet, wird nun auch für Nutzer hier ausgerollt, hier die Infos.

Das iPhone ist in China schwach

Das deuten üppige Rabatte an, die es aktuell in China auf Modelle des iPhone 14-Lineups gibt, derweil die iPhone-Geschäfte im Rest der Welt offenbar weiter gut laufen, hier mehr dazu.

Apple arbeitet an OLED-iPads

Soweit nichts neues. Nun bereiten sich auch die ersten Fertiger auf die Massenproduktion der neuen Bildschirme vor, hier dazu weitere Infos.

Und die Updates für das Apple TV und den HomePod von gestern Abend wollen wir auch nicht vergessen.

Damit darf ich euch einen entspannten Tag wünschen.

-----

