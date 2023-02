Home iPhone iPhone mit Reverse Wireless Charging: Apple arbeitet noch an Firmware und Oberfläche

Apple arbeitet weiter an drahtlosem Rückwärtsladen, damit könnten iPhones andere Geräte laden. Was bei anderen Herstellern schon lange üblich ist, ist bei Apple offenbar seit wenigstens drei Jahren in der Entwicklung, ohne ein Ende zu finden.

Apple hat den Gedanken, das iPhone mit bilateralem Wireless Charging auszustatten, offenbar noch immer nicht aufgegeben. Noch immer arbeiteten Ingenieure bei Apple an Reversem Wireless Charging, berichtet die Seite 9to5Mac exklusiv unter Berufung von Quellen, die mit den Plänen vertraut sind.

Apple hat diese Idee offenbar seit dem iPhone 11 verfolgt, doch immer wieder aufgrund von Problemen und Rückschlägen etwa bei der Wärmeableitung zurückgestellt. Schon das iPhone 12 wäre teilweise fähig zum bilateralem Wireless Charging gewesen, doch die Funktion blieb deaktiviert.

Pläne für reverses Wireless Charging im iPhone werden fortgesetzt

Wie es weiter heißt, soll Apple an einer speziellen Firmware für die Power-Out genannte Funktion arbeiten, mit der sich andere Geräte durch ein iPhone aufladen ließen. Vor allem wäre es auf diese Weise möglich, AirPods zügig aufzuladen. Auch eine spezielle Oberfläche soll sich in der Entwicklung befinden, die durch Animationen und Soundeffekte zeigt, dass reverses Laden läuft.

Noch immer aber bestehe die Möglichkeit, dass die Funktion gänzlich gestrichen wird. Wo die Probleme bei Apple liegen, ist nicht klar. Viele andere Hersteller bieten reverses Wireless Charging schon lange an und dabei kommt es nicht zu nennenswerten Problemen. Ob die neue Funktion einmal in einem iPhone verfügbar sein wird, ob dies gar im iPhone 15 der Fall sein könnte oder nur in kommenden Ultra-Modellen, ist einstweilen noch völlig unklar.

