iPhone 14 in China schwach? Teilweise 100 Dollar-Preisnachlass für Kunden

Das iPhone 14 läuft zwar weltweit gut, in China aber offenbar nicht, darauf deuten üppige Rabatte hin, die Kunden im Reich der Mitte inzwischen mitnehmen können. Solche Angebote gibt es normalerweise nur auf schon deutlich ältere Produkte.

Apples iPhone-Geschäft scheint weltweit intakt zu sein, das war die Aussage von Tim Cook und Co. im Rahmen der jüngst vorgelegten Quartalszahlen. Apple hat zuletzt zwar in allen Segmenten weniger verdient, beim iPhone konnte dies aber glaubhaft mit den massiven Problemen in der Lieferkette begründet werden. Über längere Zeit konnten nicht so viele iPhones verkauft werden, wie die Kunden nachgefragt hatten, für Apple ärgerlicherweise ist dies inzwischen umgekehrt.

In China ist das iPhone-Geschäft womöglich schwächer

Doch auf dem zweitgrößten Markt Apples läuft das iPhone scheinbar nicht so gut. In China können Kunden die iPhone 14-Modelle inzwischen zu deutlichen Angebotspreisen mitnehmen, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf offizielle chinesische Quellen und Analystenkreise.

Danach laufen alle vier iPhone-Modelle aktuell rund 28% schwächer als das iPhone 13-Lineup vor einem Jahr. Dazu kommt: Kunden können aktuell iPhone 14-Modelle zu Preisen von bis zu 100 Dollar unter dem Listenpreis mitnehmen, diese Angebote werden vom größten Online-Einzeländler des Landes und dem Mobilfunkriesen China Mobile gemacht. Somit sind die durchschnittlichen iPhone-Rabatte von 3-4% vor einem Monat auf 7-9% gestiegen sind, so Jefferies-Analyst Edison Lee. Dies deutet auf eine schwächere Nachfrage nach den neuen Modellen hin. Dennoch plant Apple offenbar, am oberen Preisende noch einmal anzubauen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

