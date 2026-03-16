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AirPods Max 2 Thumb

16. März 2026

Fabian Schwarzenbach

Überraschung: Apple stellt AirPods Max 2 vor

Apple hat soeben überraschenderweise neue Hardware vorgestellt. Die AirPods Max 2 folgen mehr als fünf Jahre nach der ersten Generation und sollen dank H2-Chip einen besseren Klang und neue Funktionen mitbringen.

Highlight der neuen AirPods Max ist der neue H2-Chip, der erstmals Adaptives Audio, Konversationserkennung, Stimmisolation und Live Übersetzung auf die teuersten AirPods bringen. Diese Features sind bereits aus den AirPods Pro 3 bekannt.

AirPods Max 2: Ab dem 25. März für 579 Euro

„Dank der unglaublichen Leistung des H2 bieten AirPods Max bis zu 1,5-mal effektiveres ANC für ein ultimatives Hörerlebnis den ganzen Tag über“, schreibt Apple in seiner Pressemeldung. „Die Klangqualität ist bemerkenswert klar, satt und akustisch detailreich – und in Kombination mit Funktionen wie Personalisiertes 3D Audio bieten AirPods Max 2 ein zutiefst immersives Erlebnis.“

AirPods Max 2
AirPods Max 2, Quelle: Apple Newsroom

Die neuen AirPods Max sind ab dem 25. März vorbestellbar und kosten in Deutschland 579 Euro. Ihr habt die Wahl zwischen den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau. Die Auslieferung beginnt laut Apple „ab Anfang nächsten Monats“.

Sind die neuen Features für euch interessant? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr auf das Update gewartet habt.

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3 Gedanken zu „Überraschung: Apple stellt AirPods Max 2 vor“

  2. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube 579 € sind mir die neuen Features es doch nicht wert. Ich habe noch die AirPods Max der ersten Generation und damit bin ich auch noch sehr zufrieden. Außerdem nutze ich doch eher meine AirPods Pro drei

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