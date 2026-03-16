Performance und Bug-Fixes: iOS 27 wird wohl Snow Leopard 2.0

Foren und Reddit sind auch ein knappes halbes Jahr nach Release der aktuellen Apple-Software voll mit Meldungen über ungewöhnliche Bugs und Performance-Schwächen. Um diese auszubessern, will Apple einem Bericht nach auf große Neuerungen unter iOS 27 verzichten. Der Nachfolger des aktuellen iOS 26 könnte demnach eine Art macOS Snow Leopard 2.0 werden.

Snow Leopard nannte Apple die Version von macOS, die 2009 auf den Markt kam. In der Präsentation auf der WWDC war dabei die Rede von „0 neuen Funktionen“. macOS Snow Leopard sollte vor allem die Performance verbessern und Bugs ausmerzen.

iOS 27 ohne neue Funktionen?

In seinem aktuellen Newsletter teilt Mark Gurman mit, dass es sich bei iOS 27 seinen Informationen nach ähnlich verhalten wird. Im Juli 2026 erwarten wir die WWDC und damit einhergehend die Vorstellung der neuen Hauptversionen, die dann im Herbst für alle verfügbar gemacht werden dürften.

Dass iOS 27 und Co aber ganz ohne neue Funktionen auskommen wird, ist unwahrscheinlich. Seit zwei Jahren warten wir auf versprochene Siri-Verbesserungen, seit dem Gemini-Deal zwischen Apple und Google gilt ein Start unter iOS 26.5 oder iOS 27 als sehr wahrscheinlich.

Freut ihr euch über ein Performance-Update iOS 27? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welche Bugs euch am meisten stören oder ob ihr mit schwerwiegenden Problemen bei Apples Software verschont worden seid.