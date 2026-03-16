Hue-App ist in Version 5.62.0 erschienen: das ist neu

Mittlerweile pflegt Signify die offizielle Hue-App in schöner Regelmäßigkeit und reagiert so auch deutlich schneller auf Bugs und Fehler. Das ist auch das Stichwort, denn dieses Update adressiert einen Fehler der Hue Gradiant Lightstripes.

Hue-App 5.62.0 ist da

Mit einem aktuellen Update erweitert Philips Hue die App um eine praktische Funktion für Gradient-Lightstrips. Nutzer können nun erstmals die Ausrichtung der Leuchten direkt in den Lampeneinstellungen festlegen, etwa wenn ein Lichtstreifen von rechts nach links oder vertikal montiert wurde. Die Option findet sich über „Licht auswählen → Drei-Punkte-Menü → Lampeneinstellungen → Ausrichtung“. Bisher war diese Einstellung ausschließlich innerhalb der Hue-Entertainment-Bereiche verfügbar, etwa bei der Synchronisation mit Filmen oder Spielen über Hue Sync.

Die neue Funktion behebt zudem ein bekanntes und lästiges Problem: Bei falsch ausgerichteten Gradient-Lightstrips konnten Farbsegmente bislang vertauscht dargestellt werden, was sich nun direkt in der App korrigieren lässt, ohne die Leuchte neu montieren zu müssen.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden.

-> Hue-App im App Store