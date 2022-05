Home Deals Über Shazam zwei Gratis-Monate für Apple Music abstauben

Über Shazam zwei Gratis-Monate für Apple Music abstauben

Bei allen Diensten ist Apple Music nach wie vor das wichtigste Zugpferd, um die Umsätze in der Servicesparte stabil zu halten. Dementsprechend bietet das Unternehmen hier immer wieder Werbeaktionen an, bei der sich ein paar Gratismonate für Apple Music mitnehmen lassen. Die neue Aktion wird über Shazam realisiert und so könnt ihr davon profitieren.

Zwei Gratismonate via Shazam abstauben

Shazam wurde von Apple bereits vor einiger Zeit gekauft und bietet im Control Center integriert, die Möglichkeit, Songs zu erkennen. Wer Shazam noch nicht mit Apple Music verknüpft hat bzw. kein laufendes Abonnement hat, kann sich hier zwei Gratismonate sichern. Dies geschieht über die Einstellungen der App.

-> Shazam-App (Affiliate-Link)

Webseite von Shazam ist der bessere Anlaufpunkt

Wir sind aber etwas irritiert und das liegt an der Webseite von Shazam. Ruft ihr diese auf, sind sogar bis zu drei Gratismonate Apple Music drin.

Dazu müsst ihr den eingeblendeten QR-Code scannen, welcher euch direkt zur Shazam-App leitet. Von hier geht es dann über die Einstellungen der App weiter.

Unklare Kriterien

Bevor wieder der übliche Sturm an Entrüstungen in den Kommentaren losgeht: Apple scheint wieder einmal sehr unklare Kriterien für dieses Angebot anzulegen. Dies gilt sowohl für das Angebot auf der Webseite als auch über die App. So konnten ehemalige Testkunden und vereinzelt Kunden mit laufendem Abo von Apple Music das Angebot nutzen. Deshalb lautet an dieser Stelle unser Rat wie folgt, einfach ausprobieren. Wenn es klappt, umso besser. Wer den Dienst nur testen möchte, sollte das Abo direkt über die Apple ID im Bereich Abonnements kündigen, auch der Weg über den App Store ist möglich

