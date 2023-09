Home Hardware TwelveSouth präsentiert den Curve SE Laptopständer als günstigere Option

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. September 2023 um 08:00 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Der Anbieter TwelveSouth ist für exklusives Zubehör bekannt, welches auch das nötige Kleingeld voraussetzt. Dies gilt auch für den beliebten Laptop-Ständer, doch nun haben die Amerikaner eine preisgünstigere Version vorgestellt.

TwelveSouth Curve SE

Der Curve SE bietet mehr Komfort und eine bessere Körperhaltung, indem er den Laptop auf eine ergonomische Höhe von 16,5 cm über dem Schreibtisch anhebt. Der Laptopständer verringert das Bücken oder Anspannen beim Betrachten des Bildschirms, welches zu Nacken- und Schulterverspannungen führen kann.

Durch die bequeme Erhöhung wird außerdem ein flacherer Winkel für Videogespräche geboten, so zeigt sich der Nutzer in einer ganz anderen Perspektive. Im Vergleich zum teureren Modell muss der Curve SE aus drei Teilen zusammengesteckt werden, zudem ist das Modell nur im Aluminiumsilber erhältlich. Das sorgt jedoch dafür, dass der Curve SE lediglich 1 Kilogramm wiegt und so auch ins Büro mitgenommen werden kann.

Preise und Verfügbarkeit

Der Curve SE von TwelveSouth ist ab heute unter anderem direkt bei Amazon erhältlich. Der Hersteller ruft eine moderate UVP von 54,99 Euro auf, der Versandhändler selbst verlangt aktuell knapp 45 Euro.

