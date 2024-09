Home Hardware Twelve South stellt ButterFly SE mit Qi2 vor

Twelve South stellt ButterFly SE mit Qi2 vor

Verfasst von Patrick Bergmann // 3. September 2024 um 13:19 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Wer langjähriger iPhone- und Mac-Nutzer ist, dürfte den Hersteller Twelve South kennen. Vor allem dank der Hüllen, die einem Buch nachempfunden waren. Wie dem auch sei, in diesem, Fall geht es um einen Reiselader, welchen der Hersteller nun aktualisiert hat.

ButterFly SE mit Qi2 vorgestellt

Bei dem ButterFly SE handelt es sich um eine aktualisierte Variante des im letzten Jahr vorgestellte ButterFly. Es handelt sich also um ein 2-in-1-Ladegerät, mit dem man das iPhone und die AirPods oder eine Apple Watch gleichzeitig aufladen lässt. Da sich das Produkt zusammenklappen lässt, nimmt es im Reisegepäck auch wenig Platz ein. Die integrierten Magneten sollen zudem dafür sorgen, dass das Gerät sicher verschlossen bleibt, wenn es nicht in Gebrauch ist.

„ButterFly SE from Twelve South“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das Produkt kann auch als Ständer fungieren und unterstützt damit beispielsweise auch die Funktion StandBy. Auch der Nachttischmodus der Apple Watch wird unterstützt.

Preise und Verfügbarkeit

Mit Weiß, Pink und Schwarz bietet Twelve South. Das Ladegerät ButterFly SE in drei Farbvarianten an. Vorbestellungen sind ab sofort über die Webseite des Herstellers möglich, leider ist noch kein Europreis bekannt. Dieser dürfte rund um die IFA publik werden, in den USA werden 99,99 US-Dollar fällig.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.