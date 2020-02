Trotz Corona-Virus: iPhone 9 kommt vielleicht doch pünktlich

Das iPhone SE 2 kommt vielleicht doch pünktlich. Das sagt nun auch einer, der es hoffentlich sicher genug weiß. Erwartet wird das Budget-iPhone, das das iPhone 8 ablösen dürfte, für den kommenden Monat. Ein Start könnte gegen Ende März erfolgen.

Apple wird das iPhone 9 doch noch pünktlich in die Läden bringen können, das prognostiziert heute der Analyst Ming-Chi Kuo. In einer Notiz für TF International Securities erklärte der bekannte Branchenbeobachter, trotz der raschen Ausbreitung des Corona-Virus in China werde Apple das geplante neue iPhone zeitgerecht präsentieren und auch verkaufen können.

Zuvor war verschiedentlich über eine stockende iPhone-Produktion spekuliert worden, die sich auf verschiedene Modelle und auch die AirPods auswirkt, Apfelpage.de berichtete mehrfach. Zuletzt aber war auch von anderer Seite vermutet worden, dass ein iPhone 9-Start im März gelingen könnte.

Gibt es eine Apple-Keynote Ende März?

Das iPhone 9 wird wohl ein Nachfolger des iPhone 8 sein. Größe, Display und der Home-Button dürften sich wenig ändern, was sich dagegen wohl ändert, ist die Kamera sowie die Ausstattung mit einem aktuellen Prozessor.

Denkbar wäre nach aktueller Lage der Dinge ein Start des iPhone 9 Ende März oder Anfang April. Die Keynote könnte danach am 31. März stattfinden, am darauffolgenden Freitag dann der Verkaufsstart. Gemeinsam mit dem neuen iPhone wird Apple auf einer möglichen Spring-Keynote womöglich ein neues iPad Pro, ein neues Apple TV und vielleicht auch ein neues MacBook Pro 13 Zoll vorstellen. Der Preis des iPhone 9 oder wie auch immer es am Ende heißt liegt wie zuvor berichtet möglicherweise doch bei verkaufsfördernden 399 Dollar.

