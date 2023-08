Home Deals Top-Deal zum Sommer: pCloud Premium für 3 Monate testen

Top-Deal zum Sommer: pCloud Premium für 3 Monate testen

Verfasst von Valentin Heisler // 2. August 2023 um 17:03 Uhr // Deals // Cloud, Deal, Deals // Kommentare deaktiviert für Top-Deal zum Sommer: pCloud Premium für 3 Monate testen

Über pCloud, den sicheren Cloud-Speicher aus der Schweiz, haben wir schon öfter berichtet. Vor allem mit seinen Lifetime-Plänen – einmal zahlen, für immer nutzen – überzeugt der Anbieter. Zum Sommer könnt ihr den Premium-Plan mit 500 GB 3 Monate für nur 4,99 Euro testen. Danach könnt ihr frei entscheiden, ob ihr weiterhin bei pCloud bleiben wollt oder nicht.

In den letzten Tagen war das Wetter in weiten Teilen Deutschlands nicht allzu gut. Die Zeit kann man doch ideal nutzen, um die Fotomediathek auf dem Handy auszumisten oder auch die Dateien auf der Cloud neu zu sortieren. Ihr habt noch gar keinen Cloud-Speicher oder seid auf der Suche nach etwas Neuem? Dann können wir euch den Schweizer Anbieter pCloud wärmstens empfehlen. Nicht nur nutzen wir den Dienst in der Redaktion selbst, auch hat pCloud ein paar wirklich innovative Funktionen zu bieten – und ist ohne teures Abo zu bekommen. Wie das, fragt ihr euch?

Ganz einfach: pCloud betreibt seine Serverinfrastruktur selbst und muss sie nicht bei anderen Hosting-Providern anmieten. Dadurch könnt ihr bei pCloud lebenslangen Speicher gegen eine faire Einmalzahlung erwerben. Und der Erfolg gibt dem Unternehmen recht: In diesem Jahr feiert pCloud sein 10-jähriges Bestehen und beweist, dass dieses Geschäftsmodell durchaus zukunftsfähig ist.

Als Sommeraktion könnt ihr den Premium-Plan mit 500 GB drei Monate lang testen und zahlt lediglich 4,99 Euro. Ihr könnt jederzeit kündigen, sollte euch der Service nicht zusagen. Anschließend könnt ihr pCloud weiterhin im Abo verwenden oder ihr entscheidet euch für die attraktiven Lifetime-Modelle mit 500 GB, 2 TB und 10 TB Speicherplatz.

=> Nur 4,99 Euro: pCloud Premium für 3 Monate testen

Datenschutz: Für pCloud eine Selbstverständlichkeit

Die Tatsache, dass pCloud eigene Server betreibt, hat noch weitere Vorteile. So kann das Unternehmen viel intensivere Kontrollen durchsetzen und muss die Datenhoheit nicht mit anderen Server-Betreibern teilen. Dadurch entsprechen die Datenzentren diversen ISO-Normen und überdurchschnittlichen Sicherheitsstandards. Hinzukommt, dass pCloud in der Schweiz ansässig ist. Folglich unterliegen alle Rechenzentren den strengen Schweizer Datenschutzrichtlinien, die in weiten Teilen der DSGVO gleichen. Ein weiteres Plus des Schweizer Firmensitzes: pCloud ist im Gegensatz zu den Cloud-Anbietern aus den USA zu keiner Datenherausgabe an Behörden verpflichtet.

Mit dem Add-on pCloud Encryption wäre dies auch gar nicht möglich. Denn neben der standardmäßigen Verschlüsselung der Server und des Datenverkehrs kann man mit pCloud Encryption seine Daten auch clientseitig verschlüsseln. Mittels eines Passworts, das nur ihr selbst kennt, sichert ihr einen separaten Crypto-Ordner ab. Damit entspricht pCloud dem Zero-Knowledge-Prinzip.

Auf dem neuesten Stand: Die Funktionen von pCloud

Eine moderne Cloud muss in Sachen Features einiges zu bieten haben. Hier schließt pCloud allerdings nicht nur zur Konkurrenz auf, sondern überholt sie auch in einigen Aspekten. Ihr könnt etwa komplette Backups eures Rechners oder einer anderen Cloud erstellen – mit dem 10-TB-Plan absolut kein Problem. Unser Liebling ist die Freigabefunktion: Mit nur wenigen Clicks teilt ihr Dateien oder gesamte Ordner mit euren Freunden und könnt den Download- sowie Zugriffs-Traffic bis ins Detail verfolgen. Natürlich gibt es auch einen Papierkorb für gelöschte Dateien sowie eine Rewind-Funktion, um alte Datenstände wiederherstellen zu können.

Die Dateiverwaltung ist bei pCloud ein echtes Schmankerl: Über die intelligente Suche findet ihr Dateien oder Inhalte in wenigen Sekunden. Zusätzlich stehen eine separate Foto- sowie Musikmediathek zur Verfügung. Ideale Alternativen für iTunes oder die iCloud-Fotomediathek. Apropos Apple: Sowohl für iOS und iPadOS als auch macOS gibt es eigene Apps. Doch auch Android-, Windows- oder Linux-Nutzer bedient pCloud mit entsprechenden Anwendungen. Ein umfängliches Web-Dashboard im Browser steht ebenfalls parat.

Sommer-Deal bei pCloud: Nur 4,99 Euro für 3 Monate Premium-Speicher

Wenn euch pCloud interessiert, ist jetzt der ideale Moment, um zuzuschlagen. Noch bis zum 31. August könnt ihr folgendes Sommerangebot nutzen: Ihr zahlt einmalig 4,99 Euro und testet pCloud mit 500 GB Speicherplatz anschließend für drei Monate. Danach könnt ihr euch frei entscheiden, ob ihr bei pCloud bleibt oder nicht.

=> 3 Monate pCloud testen: Nur einmalig 4,99 Euro

Nach der Testphase können wir euch die Lifetime-Pläne von pCloud wärmstens empfehlen. Zwar zahlt ihr auf einen Schlag einen etwas höheren Preis, allerdings hat sich dieser innerhalb weniger Monate rentiert. Denn im Vergleich zum klassischen Cloud-Abo besitzt ihr bei pCloud eine lebenslange Nutzungslizenz, die nicht abläuft und keine weiteren Kosten nach sich zieht. Die Lifetime-Lizenzen gibt es mit 500 GB, 2 TB und 10 TB Speicherplatz.

