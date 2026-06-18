Tim Cook: Preiserhöhung sind „leider unvermeidlich“

Lange hat Apple seine Preis halten und trotz weltweitem Speichermangel sogar die Basis-Versionen seiner Geräte aufstocken können. Damit ist bald Schluss, laut dem scheidenden CEO Tim Cook sind Preiserhöhungen nicht mehr zu vermeiden.

Das hat Cook gegenüber dem Wall Street Journal mitgeteilt. In einem exklusiven Interview mit WSJ-Apple-Reporter Rolfe Winkler gibt der Noch-CEO an, die Preise erhöhen zu müssen. Das zweieinhalb Minuten dauernde Video findet ihr hier.

„Leider sind Preiserhöhungen unvermeidbar“ heißt es im Originalton. Apple tue sein „Bestes, um die enormen Erhöhungen, die an uns weitergegeben werden, abzumildern“. Tim Cook beteuert, man habe „versucht, unsere Kunden vor der Erhöhung zu schützen, aber die Situation ist nicht mehr tragbar“.

Apple tut alles – außer die Marge zu drücken?

Aktuell sorgt die hohe Nachfrage nach KI-fähigen Prozessoren und Speicherchips für weltweite Engpässe und damit verbunden höhere Einkaufspreise. Auf welche Geräte Apple die Mehrkosten umlegen wird, gibt Cook nicht an. Im Earnignscall Anfang Mai 2026 deutete Cook Preiserhöhungen bereits an.

Eine derartige Kommunikation ist ungewöhnlich für Apple. Der im September scheidende CEO wird dem Unternehmen nach der Übergabe an seinen Nachfolger John Ternus erhalten bleiben. Es ist denkbar, dass solche Interviews auch dann zu seinen Aufgaben gehören, um Druck durch negative Nachrichten von Ternus zu nehmen.

Cook gibt zwar an, der iPhone-Konzern unternehmen alles, um die Erhöhungen zu verhindern. Tatsächlich dürften die höheren Preise aber hauptsächlich dafür sorgen, dass Apple seine hohe Marge auf Hardware aufrecht halten kann.