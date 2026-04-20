BREAKING: John Ternus zum neuen Apple CEO ernannt

Paukenschlag in Cupertino: John Ternus wird neuer Apple-CEO. Es ist die Nachricht des Tages: Apple läutet offiziell einen Generationswechsel an der Unternehmensspitze ein. Wie der Tech-Gigant soeben bekannt gab, wird John Ternus die Nachfolge von Tim Cook antreten und künftig als CEO die Geschicke des iPhone-Konzerns leiten.

Tim Cook bleibt als Executive Chairman an Bord

Der Wechsel wird zum 1. September vollzogen. Ganz zieht sich Cook jedoch nicht zurück: Er übernimmt zeitgleich den Posten des „Executive Chairman“ im Verwaltungsrat. Apple betonte in einer entsprechenden Pressemitteilung, dass der Übergang bereits seit längerem vorbereitet wird. Cook wird das Zepter über die Sommermonate schrittweise an Ternus übergeben und ihm beratend zur Seite stehen, um eine nahtlose Kontinuität in der Führung sicherzustellen.

„John Ternus besitzt den Verstand eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das nötige Herz, um mit Integrität zu führen“, so Cook. Er sei ein Visionär, dessen Beiträge in den letzten 25 Jahren kaum zu zählen seien. Cook habe keinerlei Zweifel daran, dass Ternus die absolut richtige Wahl für Apples Zukunft sei.

Apple hat dies soeben in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Das Ende einer Ära

Dieser Schritt markiert den ersten Wechsel auf dem Chefposten seit fast 15 Jahren. Tim Cook hatte das Ruder im Jahr 2011 übernommen, kurz bevor der legendäre Firmengründer Steve Jobs verstarb. Unter Cooks Führung entwickelte sich Apple zum wertvollsten Unternehmen der Welt und weitete sein Ökosystem massiv aus. Nun liegt es an John Ternus, das nächste Kapitel der Firmengeschichte zu schreiben.

***Dies ist eine Eilmeldung. Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend, sobald weitere Details zur neuen Führungsstruktur und den Hintergründen bekannt werden.***

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