Disney+ sperrt 4K und HDR in Deutschland: Patentstreit trifft Premium-Abonnenten

Wer dieser Tage Disney+ aufruft, erlebt eine merkwürdige Degradierung: kein 4K, kein HDR, kein Dolby Vision. Dabei handelt es sich nicht um einen Fehler eurer Abspielgeräte, sondern um eine juristische Entscheidung mit weitreichenden Folgen. Wir haben die Details.

Was hinter der Abschaltung steckt

Am 23. Juli erwirkte das US-Unternehmen InterDigital vor der Düsseldorfer Lokalkammer des Unified Patent Court eine einstweilige Verfügung gegen Disney. Betroffen ist das HEVC-Encoding – die Kompressionstechnologie, auf der faktisch die gesamte hochauflösende Auslieferung bei Disney+ basiert. Weil 4K, HDR und Dolby Vision alle an diesem Codec hängen, streamt der Dienst seitdem in Deutschland und zehn weiteren EU-Ländern ausnahmslos in 1080p und SDR. Disney hat bestätigt, dass es sich nicht um eine technische Störung handelt. Berufung ist möglich, ein schnelles Ende des Verfahrens aber nicht absehbar. Und es gibt wenig Grund zur Hoffnung, denn bnezüglich der ersten Patentstreitigkeit wegen Dolby Vision entschied sich Disney+ einfach, das Feature ab 15 Juni 2026 komplett aus dem Premium-Tarif zu streichen.

Premium-Preis aber nur SD-Auflösung

Das Premium-Abo verspricht vier wesentliche Vorteile: 4K, HDR, Dolby Vision und Dolby Atmos. Drei davon fehlen gerade – Dolby Vision bereits seit rund acht Monaten, 4K und HDR seit dem Wochenende. Wer 15,99 Euro zahlt, bekommt momentan 1080p in SDR und Raumklang. Die 4K- und HDR-Labels sind in der App verschwunden, auf den Hilfeseiten wird das Abo aber weiterhin unverändert mit 4K beworben.

Proaktive Information an Bestandskunden hat es nicht gegeben. Als Entschädigung bietet Disney offenbar 2,50 Euro an. Wer über Drittanbieter wie die Telekom, Apple oder Amazon gebucht hat, wird zwischen den Parteien hin- und her verwiesen, ohne greifbares Ergebnis. Solange keine Einigung mit InterDigital oder ein Berufungserfolg vorliegt, bleibt das Premium-Abo das, was es gerade ist: ein Standard-Stream zum Premium-Preis.

Inakzeptables Geschäftsgebahren

bei Apfelpage legen wir Wert darauf, immer möglichst neutral zu sein. Doch in diesem Fall wollen und müssen wir klar Stellung beziehen und das Verhalten von Disney+ als das bezeichnen, was es ist – absolut inakzeptabel. Denn dieses Verhalten legte der Streamingdienst bereits beim Wegfall von Dolby Vision an den Tag, Apfelpage berichtete. In Kombination mit den seit Monaten dürftigen neuen Inhalten sollte jeder Leser genau abwägen, ob er den Dienst aktuell wirklich abonnieren möchte.