Neue Firmware für die AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 und Beats Buds veröffentlicht: 8B41 ist nun aktuell

Die AirPods realisieren einen Großteil ihrer Features über Software und diese muss entsprechend gepflegt werden. Mittlerweile hat es sich eingependelt, dass diese regelmäßig in einem Zeitfenster von vier bis sechs Wochen aktualisiert wird. Damit kommen wir zur neuen Firmware, die Apple derzeit verteilt.

8B41 ist nun aktuell

Anfang Mai stellte Apple für die AirPods Pro 3 die Firmware 8B410 bereit, ließ die AirPods Pro 2 aber außen vor. Die nun bereitgestellte Version 8B41 ist nun für beide Modelle verfügbar. Wie üblich, verrät Apple keine Details, was man verbessert hat. Ergänzend ist zu vermerken, dass die beats Buds ebenfalls neue Firmware spendiert bekommen haben.

Es braucht Geduld für das Update

Um das Update zu erhalten, empfiehlt Apple, die AirPods mit einem iPhone, iPad oder Mac (jeweils auf dem neuesten Softwarestand) zu koppeln, das Ladecase an den Strom anzuschließen und die Kopfhörer für mindestens 30 Minuten im geschlossenen Case in Bluetooth-Reichweite zu lassen. Eine manuelle Installation ist wie gewohnt nicht möglich.