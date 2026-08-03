Schneller als gedacht: AirPods mit Kameras schon im September?

Die Gerüchte um neue AirPods mit integrierten Kameras nehmen erneut Fahrt auf. Nachdem zuletzt mehrere Berichte von einer Verschiebung auf 2027 ausgegangen waren, gibt es nun erneut Informationen auf einen Marktstart noch im Laufe dieses Jahres. Ausschlaggebend sind Fortschritte bei Apple Intelligence und der Funktion Visual Intelligence.

Bei den integrierten Kameras handelt es sich nach bisherigen Informationen nicht um klassische Kameras zum Aufnehmen von Fotos oder Videos. Stattdessen sollen kleine Infrarot- oder Bildsensoren die Umgebung erfassen und Informationen an Visual Intelligence liefern. Dadurch könnten die AirPods Objekte oder Orte erkennen und in Kombination mit dem iPhone oder anderen Apple-Geräten kontextbezogene Informationen bereitstellen.

Keine Fotos: Visual Intelligence steht im Mittelpunkt

Laut dem Bericht von Bloomberg ist Visual Intelligence der Hauptgrund für die Entwicklung der neuen AirPods. Apple möchte die KI-Funktion nicht nur auf dem iPhone, sondern künftig auch auf weiteren Geräten verfügbar machen. Die AirPods könnten dabei als zusätzliche Sensorplattform dienen und Informationen aus der Umgebung erfassen, ohne dass Nutzer ihr Smartphone in die Hand nehmen müssen.

Bereits in früheren Berichten war spekuliert worden, dass Apple an einer engeren Verzahnung von AirPods, iPhone und den künftigen Smart Glasses arbeitet. Die Kamera-AirPods könnten dabei als Zwischenschritt auf dem Weg zu einem umfassenden KI-Ökosystem dienen, ehe 2027 mutmaßlich die Apple Glasses vorgestellt werden. Denkbar ist demnach ein Start der neuen AirPods parallel zu den iPhone auf der September-Keynote im Herbst 2026.