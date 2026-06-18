Bericht: iPhone Air 2 mit zwei Kameras kommt 2027

Das iPhone Air ist hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, hat aber in kurzer Zeit eine treue Anhängerschaft gewonnen. Jetzt gibt es neue Details über einen möglichen Nachfolger.

Bloomberg berichtet mit Bezug auf Insiderinformationen, dass die Arbeiten an einem iPhone Air 2 mitnichten eingestellt wurden. Stattdessen soll der Nachfolger des dünnsten iPhones im Frühjahr 2027 starten – und eine zweite Kameralinse bekommen.

Bericht passt zu neuem Release-Plan

Neben der aktuell verbauten Hauptkamera soll es dem Bericht nach eine Ultraweitwinkel-Linse geben. Diese soll ebenfalls im Plateau untergebracht werden. Dort hat Apple mit dem iPhone 17 Pro und dem iPhone Air sämtliche Hardware ausgelagert, um mehr Platz für den Akku zu schaffen. Wie und ob dort eine zweite Linse untergerbacht werden kann, ist fraglich. Klar scheint jedoch, dass der vielfache Wunsch nach einer Zoom-Kamera aufgrund der platzraubenden Bauweise aktuell nicht infrage kommt.

Die zusätzliche Hardware bedeutet im Umkehrschluss wohl auch, dass der Akku kaum größer wird. Die Akkulaufzeit des dünnen Geräts ist einer der größten Kritikpunkte. Zwar soll Apple dem Bericht nach auf den A20-Prozessor setzen, der durch seine 2nm-Architektur etwas Platz einspart, große Sprünge sind hier aber nicht zu erwarten.

Im Herbst wird Apple neben dem iPhone 18 Pro wohl erstmals ein faltbares iPhone Ultra vorstellen. Damit die September-Keynote nicht zu voll wird, verschiebt der iPhone-Konzern sein Basis-Smartphone auf das Frühjahr 2027. Gegeben, dass das iPhone Air der direkte Nachfolger des mini- beziehungsweise Plus-Formats des gewöhnlichen iPhones ist, liegt eine Vorstellung wie im Bericht angegeben zu diesem Zeitpunkt nahe.